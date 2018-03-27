الإعلان عن أول قيادة بين الرئيس اليمني وأحمد علي عبد الله صالح

وأكد رفض القيادة اليمنية للعقوبات على أي عضو من أعضاء الحزب وأنهم سيدعون وبإلحاح المجتمع الدولي لرفع العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح، مشيراً إلى طي صفحة الخلافات. وقال إن الهدف المباشر لهذه القيادة المؤقتة، هو التحضير لاجتماع اللجنة الدائمة، (1200 عضو)، على أرض يمنية لاختيار رئيس للحزب ونواب للرئيس وأمين عام، سنلتزم هنا بالنظام الداخلي للمؤتمر، وبالميثاق الوطني.
وأضاف بن دغر أنه تم بذل جهداً مشتركاً مع قيادات مؤتمرية مشهود لها بالمكانة في أوساط المؤتمر، كان هدفه الحفاظ على المؤتمر حزباً واحداً وموحداً، مؤكداً على أنهم سيمنعون تقسيم الحزب أو تدميره ،والعمل على اعادة مكانته في الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد.
وبخصوص وجود تفاهمات معينة مع المجلس الانتقالي في الجنوب، نفى وجود أي تفاهمات مباشرة أو غير مباشرة مع المجلس الانتقالي، موضحاً أن "المجلس الذي يدعو للانفصال يصر على استخدام السلاح لفرض وجهة نظره على القوى السياسية كافة"، مشددًا على أن "هذه الحالة لا تسمح بالحوار مع طرف يقلد الحوثيين في سلوكهم".
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