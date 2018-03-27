اليونيسيف: نواجه أزمة في وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن

أعلنت المديرة الإعلامية الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، جولييت توما، اليوم الثلاثاء 27 مارس/ آذار، أن اليونيسيف "لا تزال تواجه منذ التصعيد في اليمن القيود المفروضة على الوصول الإنساني للأطفال في جميع أنحاء اليمن.

موسكو — سبوتنيك . وقالت توما إن "اليونيسيف" تواجه أزمة متعلقة بالوصول الإنساني وتوصيل المساعدات الإنسانية للأطفال في أنحاء اليمن كافة.

وأضافت المديرة الإعلامية أن هذه الأزمة اشتدت نهاية العام الماضي، ومعها اشتدت "القيود المفروضة على توصيل المساعدات لليمن وأطفال اليمن كافة أينما كانوا".

وأكدت توما تواجد القيود بشكل عام، وأنها "قيود غير مقبولة"، معتبرة إياها "أمرا مناهضا للقانون الإنساني الدولي وأولئك الذين يخرقون القانون الإنساني الدولي قد يتعرضون للمساءلة في المستقبل، ولذلك هناك حاجة لاحترام أطراف النزاع للقوانين الأساسية للحرب التي تتعلق بالتوصيل أو الوصول الإنساني وحماية الأطفال على جميع الأصعدة".

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس، الأحد الماضي، إن إيقاف الحرب في اليمن والترتيبات السياسية لتحقيق السلام الشامل هي أبرز أولوياته.