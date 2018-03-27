وسائل إعلام: قوات "غصن الزيتون" تسيطر على مدينة تل رفعت السورية

كما ادعت وسائل الإعلام أن قوات الجيشين التركي والسوري الحر تمكنتا من تحييد جميع الإرهابيين الموجودين في مدينة تل رفعت.
بالمقابل، نفت المتحدّثة الرسمية لـ"وحدات حماية الشعب" في عفرين، بروسك حسكة، هذه الأنباء واصفة إيّاها بـ"الادعاءات الكاذبة التي تندرج تحت إطار الحرب الإعلامية".
وكانت تركيا أعلنت بدء عملية "غصن الزيتون" العسكرية، في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، بهدف طرد وحدات الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية من منطقة سيطرتها في عفرين، شمالي سوريا.
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