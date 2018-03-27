وسائل إعلام: قوات "غصن الزيتون" تسيطر على مدينة تل رفعت السورية

زعمت وسائل إعلام تركية أن الجيشين التركي و"السوري الحر" تمكنا من السيطرة على مدينة تل رفعت شمالي سوريا.

© AFP 2018/ مقتل جنديين تركيين في انفجار عبوة ناسفة في عفرين

القاهرة/أنطاكيا — سبوتنيك . وقالت وسائل الإعلام ومن بينها صحيفة "حرييت"، إن الجيشين التركي و"السوري الحر" بسطا سيطرتهما على مدينة تل رفعت السورية، وذلك وفقاً لمصادر محلية من المنطقة.

كما ادعت وسائل الإعلام أن قوات الجيشين التركي والسوري الحر تمكنتا من تحييد جميع الإرهابيين الموجودين في مدينة تل رفعت.

بالمقابل، نفت المتحدّثة الرسمية لـ"وحدات حماية الشعب" في عفرين، بروسك حسكة، هذه الأنباء واصفة إيّاها بـ"الادعاءات الكاذبة التي تندرج تحت إطار الحرب الإعلامية".

وكانت تركيا أعلنت بدء عملية "غصن الزيتون" العسكرية، في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، بهدف طرد وحدات الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية من منطقة سيطرتها في عفرين، شمالي سوريا.