الأحوال الجوية تؤخر عملية عسكرية عراقية لمهاجمة "داعش" في صحراء الأنبار

أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، اليوم الثلاثاء، تأجيل عملية عسكرية لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في الصحراء غربي المحافظة بسبب سوء الأحوال الجوية

بغداد — سبوتنيك . وقال عضو اللجنة نعيم الكعود، لوكالة "سبوتنيك"، إن "العملية التي كان من المقرر انطلاقها صباح اليوم تأجلت بسبب سوء الأحوال الجوية وعدم قدرة طيران الجيش على مساندة القوة البرية المشاركة في العملية والمتمثلة بقوات من الفرقة الأولى في الجيش العراقي".

وأضاف الكعود أن "الهدف من العملية إجراء عمليات تفتيش في المناطق المحيطة بقضاء الرطبة بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود أوكار لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في هذه المناطق".

وكانت وسائل إعلام عراقية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، انطلاق عملية عسكرية من محورين لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] في الصحراء غربي المحافظة.

وأعلنت قوات "وعد الله" في العراق، اللواء الثالث والثلاثون في الحشد الشعبي، أمس الاثنين، الشروع بعمليات تطهير واسعة على الحدود العراقية السورية.

يذكر أن أعدادا من مسلحي "داعش" فرت إلى صحراء الأنبار بعد هروبهم من المدن المحررة في محافظة الأنبار.

وليست هذه هي العملية الأولى التي تطلقها القوات العراقية في صحراء الأنبار، فقد أعلن قائد عمليات الأنبار بالجيش العراقي اللواء محمود الفلاحي، يوم 3 شباط/فبراير الماضي، انطلاق عملية عسكرية واسعة لتطهير صحراء الأنبار غربي العراق، وباتجاه الحدود مع السعودية، من مخلفات ومخابئ تنظيم "داعش".

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش"، في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من سيطرة الإرهاب على مساحات شاسعة من البلاد.