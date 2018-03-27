الإمارات تنوى رفع شكوى لـ"الطيران الدولي" حول المقاتلات القطرية

قالت هيئة الطيران المدني الإماراتية إنها سترفع شكوى بشأن اقتراب المقاتلتين القطريتين "بشكل خطير" من الطائرتين المدنيتين الإماراتيتين.

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وأكدت الهيئة أن المقاتلتين القطريتين لم تتواصلا مع المراقبين الجويين أو مع الطائرتين المدنيتين المسجلتين في الإمارات.

وأضافت الهيئة أن مقاتلة قطرية ظلت تطارد مدنية إماراتية حتى بعد ارتفاعها لأكثر من 30 ألف قدم.

وأوضحت الهيئة أن "مضايقة المقاتلتين القطريتين للطائرتين المدنيتين الإماراتيتين دامت 3 دقائق وكان الأمر يتطلب ثانية واحدة لتحصل كارثة".

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات في بيان، أمس الاثنين، أن مقاتلتين قطريتين اقتربتا على نحو ينطوي على خطورة من طائرتين مدنيتين إماراتيتين في المجال الجوي البحريني.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، نددت الهيئة "بالعمل الاستفزازي"، وقالت إنه ليس الأول وإنما سبقته واقعتان مماثلتان أبلغت بهما الإمارات منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة.