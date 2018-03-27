تسجيل
15:01 27 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    مارتن غريفيثس

    محلل سياسي يمني يحذر المبعوث الأممي الجديد من تكرار أخطاء سابقيه

    © REUTERS/ KHALED ABDULLAH
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال رائد الجحافي، المحلل السياسي في جنوب اليمن، إن مارتن جريفيت، هو المبعوث الثالث للأمم المتحدة منذ اشتعال الحرب في اليمن، وأن نجاحه مرهون بتفادي الأخطاء التي وقع فيها السابقون.

    وأضاف الجحافي، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء 27 مارس/آذار 2018، أن المبعوث الأممي الجديد جاء تعيينه في منصبه هذا خلفاً للمبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ، ويعتبر ثالث مبعوث أممي إلى اليمن لبحث حل الأزمة اليمنية، وكان المبعوثان الأمميان جمال بن عمر وإسماعيل ولد الشيخ حاولا حل أزمة الصراع في اليمن ولم يتوصلا إلى نتيجة إيجابية "لأسباب كثيرة معظمها غير معلنة".

    مارتن غريفيثس
    © REUTERS/ KHALED ABDULLAH
    المبعوث الأممي إلى اليمن: إيقاف الحرب أبرز أولوياتي

    وتابع المحلل السياسي:

    "قد نستطيع ملاحظة الإخفاقات والأخطاء التي شابت تحركاتهما، فكل منهما سلك ذات النمط في مهامه واختارا نفس الخارطة التي تمثل عَصب النجاح أو الفشل وتحدد مستقبل ما ستنتج عنه تحركات المبعوث الأممي، فالمبعوثان اختارا نقاط الانطلاق واستهدفا أطرافا بعينها للجلوس معها والاستماع إليها وفق برنامج وخطة معدين مسبقاً، حيث سار كل منهما على ذات البرنامج لتظهر النتيجة بالفشل مبكراً، إذ تم تجاهل طبيعة الواقع في الشمال والجنوب، بل تعاطيا مع الأزمة برمتها من منطلق خطوات تخضع لرغبات وميول سياسية لها اليد الطولى في الأزمة اليمنية، ولم يقدم أي منهما على دراسة الواقع حسب الظروف والمتغيرات والخصوصية السياسية والاجتماعية لكل من الشمال والجنوب من ناحية ولواقع الأزمة اليمنية من حيث العامل الخارجي الذي يمثل طرف رئيسي هام، وتبقى الأمور الأخرى التي أخفقا فيها نتاج للانطلاقة الخاطئة وخارطة التحركات التي قامت على ضوء ضغوط ورغبات أطراف خارجية، ليصبح مصير جهودهما الفشل، فالحرب استمرت ولا تزال والأزمة الإنسانية تتفاقم بشكل مخيف".

    وأوضح الجحافي: "اليوم نحن أمام مبعوث جديد، وقد نتفائل خيراً منه إذا ما كان قد استفاد من أخطاء من سبقوه، ويتعزَّز التفاؤل بالمبعوث الجديد مارتن، لسبب واحد يتمثل في استغلاله السنوات الماضية لمحاولة دراسة وفهم طبيعة الواقع والأحداث اليمنية من خلال ممارسة أنشطة ما للمعهد الأوروبي للسلام، الذي عمل على تنظيم ورش عمل لمشاركين من الشمال والجنوب، وإن كانت عملية اختيار المشاركين قد جانبت الصواب وتم حصرها على فئة محددة في الجنوب ومثلها الشمال، إذ أن معيار الاختيار قد تم وفق رغبات الوسيط الذي أوكلت إليه مهمة ترشيح المشاركين، لكن لعل الخبراء في المعهد الأوروبي للسلام الذي كان مارتن يديره في وقت سابق قد استطاعوا فك بعض طلاسم وعقد الخصوصية اليمنية وكذلك الواقع الجنوبي ليقوم مارتن بجمع ما خلص إليه الخبراء من ورش العمل بالإضافة إلى تقارير المنظمات ومراكز الدراسات الأخرى وضمها لتجربة كل من بن عمر وولد الشيخ، ثم بلورة جميع تلك الأشياء وإخراجها على شكل خارطة جديدة له".

    صبي صغير يقف على خلفية ركام في تعز، اليمن 18 مارس/ آذار 2018
    © AFP 2018/ Ahmad Al-Basha
    المبعوث الأممي إلى اليمن: لن نبدأ من الصفر

    ولفت الجحافي، إلى أن "أبرز الأخطاء التي وقع فيها بن عمر وولد الشيخ، تتمثل في عدم توصيف المشكلة توصيفاً دقيقاً لمعرفة من هي الأطراف الحقيقية فيها هذاعلى المستوى الخارجي إذ لم يتعاطيا على أن دول التحالف وبالذات السعودية أصبحت طرفاً رئيسياً في الحرب وجرى التعاطي مع هذا الأمر من منطلق آخر إذ اعتبرا أن السعودية مجرد جهة تدخلت بمشروعية في الحرب من منطلق القانون الدولي، وإذ كان المبعوث الأول جمال بن عمر قد حاول التعاطي مع هذا الأمر بقوة لكنه تعرض لضغوط أدت إلى تنحيته من المهمة الموكلة إليه، فساق الأمر على شكل تقرير يشخص المشكلة أمام مجلس الأمن الذي تعاطى مع إحاطته تلك على اعتبارها مشكلة بحد ذاتها، وحاول تلافيها عبر المبعوث التالي إسماعيل ولد الشيخ، ولم يتعاط المبعوثان بأي إيجابية مع مشكلة الجنوب التي تعتبر هي المشكلة ومفتاح الحل في نفس الوقت.

    ومضى بقوله: "يجرى التعاطي مع المشكلة الجنوبية باعتبارها مجرد مشكلة ثانوية مثلها مثل بقية المشاكل اليمنية التي فاقمت الأزمة وجرى الاعتماد على مزاعم المعالجات التي حملتها مخرجات مؤتمر الحوار اليمني، بالإضافة إلى أن كل منهما طرق أبواب محددة تحمل صفة تمثيل الجنوب نالت مشروعية صفتها من قبل أطراف في الحكومة اليمنية وأشخاص مقربين من الرياض وواشنطن، فأدى تجاهل وتجاوز المكونات الحراكية الجنوبية الفعلية إلى إرباك الجهود الدبلوماسية وتفاقم الأزمة وتطورها لتأخذ أبعادا أخرى جديدة قد يصعب حتى على غريفيت فهمها بسهولة، هذا ولكي ينجح الاخير عليه التعاطي بموضوعية وواقع مع مختلف القضايا والمؤثرات الخارجية والداخلية، مع الأخذ بعين الاعتبار تعدد وتنوع الطيف السياسي والثوري المتداخل وكذلك التركيبة الاجتماعية المعقدة وبالذات في الجنوب الذي يشهد حالة تعدد وتداخل المكونات وبسبب التدخلات الخارجية التي أحدثت حالة من التعقيد في المشهد الثوري".

    انظر أيضا:

    قتيل وجريح بهجوم إرهابي استهدف حراسة كلية التربية في عدن جنوبي اليمن
    اليونيسيف: نواجه أزمة في وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن
    تزامنا مع هجمات الصواريخ... هذا ما تطلبه إيران لإنهاء حرب اليمن
    أول تعليق من واشنطن على إطلاق صواريخ باليستية من اليمن على السعودية
    عبد الملك الحوثي: الجميع يرى أن اليمن يتعرض لعدوان وغزو واحتلال
    مقتل مصري إثر إطلاق 7 صواريخ من اليمن على السعودية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, المبعوث الأممي إلى اليمن, العالم العربي, العالم, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    رسام الفن الدقيق الروسي فلاديمير أنيسكين يحمل ميدالية سوتشي-2014، على قطعة من الصنوبر حجمها 2 ملم
    "عوالم نادرة" من فنان روسي
    عهد التميمي - رمز صغير لصفعة كبيرة
    عهد التميمي - رمز صغير لصفعة كبيرة
    ماذا تعرف عن الشهب والنيازك؟
    ماذا تعرف عن الشهب والنيازك؟
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك