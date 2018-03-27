رسالة من الملك سلمان إلى دول العالم بعد صواريخ "الحوثي" على السعودية

وأكد مجلس الوزراء السعودي أن هذا "العدوان الإجرامي من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم الحوثيين في تحد واضح لقراري الأمم المتحدة 2216 و 2231".
وثمّن المجلس نجاح وكفاءة قدرات قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض وتدمير الصواريخ البالستية التي تطلق بطريقة عشوائية وعبثية من الأراضي اليمنية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في المملكة.
— واس (@spagov) March 27, 2018
— واس (@spagov) March 27, 2018
وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن أنه سيؤكد بالأدلة "تهريب إيران صواريخ لليمن". وعرض المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي بقايا صواريخ يزعم أنها إيرانية أطلقتها جماعة "أنصار الله" على السعودية.
وأعلنت القوة الصاروخية في اليمن أعلنت إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى من نوع "بركان H-2" على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وصاروخ بالستي متوسط المدى نوع "قاهر M-2" على مطار أبها الإقليمي في عسير جنوبي السعودية.
ووجهت المملكة العربية السعودية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الصواريخ الباليستية لجماعة "أنصار الله"، وطالبت، في رسالتها، "مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين وضرورة محاسبة إيران لتزويدها ميليشيا الحوثيين بالصواريخ الباليستية".
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