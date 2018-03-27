رسالة من الملك سلمان إلى دول العالم بعد صواريخ "الحوثي" على السعودية

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تصدي المملكة بكل حزم لأي محاولات تستهدف أمنها.

© AP Photo/ Hassan Ammar أول قرار من السعودية ردا على إطلاق "أنصار الله" صواريخ بالستية على المملكة

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس" : "أعرب الملك سلمان، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء 27 مارس/ آذار، عن شكره وتقديره لقادة الدول، الذين عبروا عن إدانتهم واستنكارهم لإطلاق أنصار المليشيات الحوثية الانقلابية التي تدعمها إيران بصواريخ بالستية باتجاه المملكة"، مؤكداً تصدي المملكة بكل حزم لأي محاولات عدائية تستهدف أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وأكد مجلس الوزراء السعودي أن هذا "العدوان الإجرامي من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم الحوثيين في تحد واضح لقراري الأمم المتحدة 2216 و 2231".

وثمّن المجلس نجاح وكفاءة قدرات قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض وتدمير الصواريخ البالستية التي تطلق بطريقة عشوائية وعبثية من الأراضي اليمنية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في المملكة.

​وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن أنه سيؤكد بالأدلة "تهريب إيران صواريخ لليمن". وعرض المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي بقايا صواريخ يزعم أنها إيرانية أطلقتها جماعة "أنصار الله" على السعودية.

وأعلنت القوة الصاروخية في اليمن أعلنت إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى من نوع "بركان H-2" على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وصاروخ بالستي متوسط المدى نوع "قاهر M-2" على مطار أبها الإقليمي في عسير جنوبي السعودية.

ووجهت المملكة العربية السعودية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الصواريخ الباليستية لجماعة "أنصار الله"، وطالبت، في رسالتها، "مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين وضرورة محاسبة إيران لتزويدها ميليشيا الحوثيين بالصواريخ الباليستية".