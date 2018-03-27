الولايات المتحدة تبني قاعدة عسكرية كبيرة في دير الزور السورية

قالت مصادر في "قوات سوريا الديمقراطية" الكردية إن الولايات المتحدة تواصل العمل على إنشاء قواعد عسكرية على الأراضي السورية. وبدأت هذه المرة ببناء قاعدة كبيرة في محافظة دير الزور الغنية بالنفط بعد تحريرها من "داعش" منذ بضعة أشهر.