بالفيديو والصور... وزير خارجية المغرب يتجول في المسجد الأقصى

وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء 27 مارس/ آذار، إلى مدينة القدس، في خطوة هي الأولى من نوعها لمسؤول مغربي رفيع المستوى.

وزار الوزير المغربي المسجد الأقصى، في خطوة وصفها بأنها رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني وقيادته، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وقال بوريطة، في تصريحات للصحفيين بعد أداء الصلاة في المسجد الأقصى، "هذه رسالة لإثارة الانتباه. حتى إذا كانت الظروف صعبة لا تعني الاستسلام".

وتابع: "الهوية العربية الإسلامية لهذه المدينة هي جزء منا جميعا كعرب وكمسلمين".

© REUTERS/ STRINGER وزير خارجية المغرب يتجول في المسجد الأقصى

ووصل الوزير المغربي إلى المسجد الأقصى، في مستهل زيارة تستمر يومين للأراضي الفلسطينية، برفقة مدير عام دائرة الأوقاف عزام الخطيب والسفير الفلسطيني في المغرب جمال الشوبكي، وكان في استقباله وزير شؤون القدس عدنان الحسيني والشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى.

שר החוץ של מרוקו נאסר בוריטה ביקר היום במסגד אלאקסא.زيارة وزير خارجية #المغرب ناصر بوريطة بالمسجد #الأقصى pic.twitter.com/K5yf011aym — sami abed alhamed (@samiaah10) March 27, 2018

​وقال بوريطة إن قدومه إلى المسجد الأقصى "رسالة دعم وصمود للشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية والمقدسيين على وجوه الخصوص في هذه الظروف الصعبة"، موضحا أن زيارته لمدينة القدس "تلبية لدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبتعليمات من جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي".

وكان عباس قد دعا العرب والمسلمين إلى زيارة مدينة القدس وخصوصا بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بالقدس عاصمة لإسرائيل وقراره نقل سفارة بلاده إليها.