الكشف عن "القاعدة السرية" التي تنطلق منها صواريخ "أنصار الله"

قال اللواء السادس حرس حدود، العميد حسين حسان، في تصريحات إلى صحيفة "عكاظ" السعودية، إن "صواريخ الحوثي التي أطلقت على السعودية أمس الأول، انطلقت من منطقة العمشية في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران".

© REUTERS/ Saudi Arabia رسالة من الملك سلمان إلى دول العالم بعد صواريخ "الحوثي" على السعودية

وقال حسان إن "العمشية مساحتها 40 كيلومترا، وهي منطقة مفتوحة وخالية من السكان، ويوجد فيها معسكران لتدريب ميليشيات الحوثي الانقلابية، ويتم من خلالها رفد محافظتي الجوف وجبهات الحدود في صعدة بالمسلحين، إضافة إلى ورش ومعامل لتطوير الصواريخ".

ووصف القائد العسكري استهداف "أنصار الله" السعودية بالصواريخ، بأنه محاولة يائسة، قائلا: "الحوثيون بفعلتهم البائسة والإجرامية يريدون مخاطبة المجتمع الدولي على أنهم قوة وسلطة أمر واقع وأنهم ليسوا أقلية منبوذة". ً

ونفى أن تكون الجماعة حصلت على تلك الصواريخ من معسكر "ريمة حميد" الذي اقتحمته عقب مقتل الرئيس السابق علي صالح قائلا: "أنا من أبناء منطقة ريمة حميد، وأعرف جيدا المعسكر الذي كان عبارة عن معسكر لمكافحة الإرهاب، ولم يكن فيه هذا السلاح الباليستي".

وأضاف: "أعتقد أن الصواريخ دخلت اليمن كقطع غيار وتم تركيبها وتصنيعها في اليمن"، مؤكدا وجود أجانب من دول أوروبية وإيران في صنعاء يتولون تطوير الصواريخ لمدى أطول وتصنيع المتفجرات.

وكان التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، قد أعلن في الساعات الأولى من أمس الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت 7 صواريخ باليستية جرى إطلاقها من الأراضي اليمنية، واستهدف 3 منها الرياض، فيما أسفر سقوط إحدى شظايا الصواريخ عن مقتل مقيم مصري وإصابة مصريين اثنين بالعاصمة السعودية.