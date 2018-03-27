العميد صالح: نراهن على دور روسي فعال في التدخل لإنقاذ اليمن من الحرب

بمبادرة من "ملتقى الرقي والتقدم" وإحياء للذكرى السنوية الثالثة للحرب على اليمن، عقد في موسكو مؤتمر تحت عنوان: "اليمن... حضارة تحت النار... حرب أم حوار".

تحدث عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، ورئيس "ملتقى الرقي والتقدم" العميد يحيى محمد عبد الله صالح، في حوار خاص لبرنامج "ما وراء الحدث" على هامش المؤتمر حيث تحدث عن سبب اختيار موسكو تحديداً لعقد هذا اللقاء وقال:

حاليا يعيش اليمن حالة لا دولة ما شجع المنظمات الإرهابية على الانتشار، واستقطاب الكثير من الشباب خاصة العاطلين عن العمل، مؤكدا أن روسيا باستطاعتها أن تلعب في المجال السياسي والدبلوماسي دورا محوريا وفاعلا في إيقاف الحرب ومكافحة التنظيمات الإرهابية وإيجاد حل سياسي.

وفي معرض حديثه توجه العميد صالح إلى روسيا بطلب تبني مبادرة جديدة، قدمها "ملتقى الرقي والتقدم" تتألف من ثلاث مراحل تشارك فيها جميع الأطراف اليمنية، تختتم بالانتخابات الرئاسية في البلاد على النحو التالي.