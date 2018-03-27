51 حافلة تقل 3268 شخصا تستعد للخروج من عربين وجوبر وزملكا إلى إدلب

أفادت وكالة "سانا" أنه تم تجهيز 51 حافلة تقل 3268 شخصا بينهم 770 مسلحا من جوبر وزملكا وعربين وعين ترما في الغوطة الشرقية تمهيدا لنقلهم إلى إدلب في الشمال السوري.

وبحسب "سانا" فقد بدأت في وقت سابق صباح اليوم الثلاثاء الإجراءات لإخراج الدفعة الرابعة من مسلحي جوبر وزملكا وعين ترما وعربين وعائلاتهم في الغوطة الشرقية الرافضين للمصالحة إلى محافظة إدلب وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق الرامي إلى إخلاء هذه المناطق من السلاح والمسلحين تمهيدا لعودة مؤسسات الدولة إليها.

وذكرت "سانا" أن حافلات كبيرة تدخل تباعا إلى المنطقة المخصصة عبر ممر عربين تمهيدا لدخولها إلى مركز تجمع في بلدة عربين لإخراج مسلحي جوبر وزملكا وعين ترما وعربين وعائلاتهم الرافضين للمصالحة إلى محافظة إدلب.

وتم أمس إخراج 100 حافلة على متنها 6749 شخصا بينهم 1620 مسلحا من جوبر وزملكا وعربين وعين ترما في الغوطة الشرقية إلى إدلب بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري.

وترافق سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر العربي السوري الحافلات أثناء دخولها إلى مناطق انتشار المجموعات المسلحة للإشراف على عملية تجهيز الحافلات وإخراجها باتجاه ممر عربين الذي افتتحه الجيش العربي السوري السبت الماضي.

وبعد تنفيذ اتفاق مماثل تم يوم الجمعة الماضي إعلان مدينة حرستا خالية من الإرهاب بعد إخراج المسلحين وعائلاتهم الرافضين للمصالحة إلى إدلب حيث قامت وزارة الداخلية بعدها بافتتاح مركز ناحية حرستا لتقديم الخدمات للأهالي الذين بقوا في منازلهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة كما عملت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس على تزويد المدينة بفرن متنقل بطاقة إنتاجية 5 أطنان يوميا.