الجعفري: يتم الإعداد لمسرحيات كيميائية لاتهام الحكومة السورية بها

قال المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري، إن هناك دولا لا تريد أن تعترف بأن الاستثمار الخارجي للإرهاب هو سبب الأزمة الإنسانية في سوريا.

© REUTERS/ BRENDAN MCDERMID الجعفري: نمارس حقا سياديا بالدفاع عن أنفسنا وسنستمر بمكافحة الإرهاب على أرضنا

وأضاف الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن في نيويورك حول الوضع في سوريا، أن "هناك معلومات عن مسرحيات كيميائية يتم الإعداد لها لاتهام الحكومة السورية بها"، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السورية " سانا ".

وتابع "بعض كبار موظفي الأمم المتحدة يقدمون تقارير وإحاطات غير موضوعية عن سوريا، وساعة تحرير الغوطة من الإرهاب اقتربت ونرفض أي وجود إرهابي أو عدواني على أراضينا أيا كان شكله".

وأوضح أن أهالي الغوطة رفضوا الإرهاب الذي استخدمهم دروعا بشرية، موضحا "هيستيريا الغرب سببها أنهم لا يريدون سوى ابتزاز الحكومة السورية سياسيا وإنسانيا وحماية الإرهابيين، والغوطة لم تسقط كما قالت مندوبة الولايات المتحدة بل تم تحريرها كما حرر شرق حلب وما سقط هو الإرهاب".