بالفيديو... الإعلام الحربي في صنعاء ينشر مشاهد اعتراض الطائرات الإماراتية

نشر الإعلام الحربي للجيش اليمني المتحالف مع جماعة "أنصار الله"، اليوم الثلاثاء 27 مارس/ آذار الجاري مشاهد فيديو، توضح لحظات اعتراض طائرتين إماراتيتين.

وشارك الإعلام الحربي لقطات فيديو عبر موقع "تويتر" لاعتراض الطائرتين من طراز "إف 16"، ولحظات فرار الطائرتين من الأجواء اليمنية

​ وكانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت في شهر فبراير/شباط، عن إسقاطها طائرة استطلاع بدون طيار تابعة للتحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية في منطقة البقع بمحافظة صعدة على الحدود مع السعودية.

ووفقاً لموقع قناة "المسيرة"، فقد "أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للجيش واللجان الشعبية، صباح اليوم الأحد، 18 فبراير، طائرة تجسس تابعة لقوى العدوان السعودي الأمريكي في محافظة صعدة".

وأضاف الموقع التابع لجماعة "أنصار الله"، نقلاً عن مصدر عسكري، أن "الدفاعات الجوية تمكنت بعون الله من إسقاط طائرة تجسس لقوى العدوان في منطقة البقع بالمحافظة".

وأشار إلى أن "الدفاعات الجوية" التابعة لأنصار الله سبق وأسقطت في الـ25 يناير/كانون الثاني الماضي، طائرة مشابهة في منطقة مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب، بالإضافة إلى إسقاط طائرة تجسس أخرى في الـ30 من ديسمبر/كانون الأول الماضي في مديرية حرض الحدودية بمحافظة حجة.