خروج 65 حافلة مسلحين... وساعات لإعلان جوبر عربين زملكا خالية من المسلحين

تستعد آخر الحافلات التي تقل مسلحين وعوائلهم للخروج من منطقة القطاع الأوسط في الغوطة الشرقية، وتقترب بذلك ساعة إعلان هذه البلدات خالية من المسلحين وانتهاء الاشتباك المسلح فيها.

© REUTERS/ OMAR SANADIKI الدفاع الروسية: خروج أكثر من 13 ألف مسلح مع عائلاتهم خلال 3 أيام من عربين إلى إدلب

أفادت وكالة " سانا " بأنه تم "تجهيز 65 حافلة تقل 4183 شخصا بينهم 1001 إرهابي من جوبر وزملكا وعربين وعين ترما في الغوطة الشرقية تمهيدا لنقلهم إلى إدلب".

وبدأت في وقت سابق صباح اليوم الإجراءات لإخراج الدفعة الرابعة من مسلحي جوبر وزملكا وعين ترما وعربين وعائلاتهم في الغوطة الشرقية الرافضين للمصالحة إلى محافظة إدلب وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق الرامي إلى إخلاء هذه المناطق من السلاح والإرهابيين تمهيدا لعودة مؤسسات الدولة إليها.

وذكرت أن "حافلات كبيرة تدخل تباعا إلى المنطقة المخصصة عبر ممر عربين تمهيدا لدخولها إلى مركز تجمع في بلدة عربين لإخراج إرهابيي جوبر وزملكا وعين ترما وعربين وعائلاتهم الرافضين للمصالحة إلى محافظة إدلب".

وتم أمس إخراج 100 حافلة على متنها 6749 شخصا بينهم 1620 مسلحا من جوبر وزملكا وعربين وعين ترما في الغوطة الشرقية إلى إدلب بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري.

وترافق سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر العربي السوري الحافلات أثناء دخولها إلى مناطق انتشار المجموعات المسلحة للإشراف على عملية تجهيز الحافلات وإخراجها باتجاه ممر عربين الذي افتتحه الجيش العربي السوري السبت الماضي.

وأفاد مدير مكتب قناة "العالم" أن احتمال خروج آخر الحافلات التي تنقل آخر المسلحين من هذه البلدات قد يكون اليوم مساء أو غدا الأربعاء.

وبعد تنفيذ اتفاق مماثل تم يوم الجمعة الماضي إعلان مدينة حرستا خالية من الإرهاب بعد إخراج المسلحين وعائلاتهم الرافضين للمصالحة إلى إدلب حيث قامت وزارة الداخلية بعدها بافتتاح مركز ناحية حرستا لتقديم الخدمات للأهالي الذين بقوا في منازلهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة كما عملت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس على تزويد المدينة بفرن متنقل بطاقة إنتاجية 5 أطنان يوميا.