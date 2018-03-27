17 قتيلا وجريحا بهجوم لـ"أنصار الله" في الجوف

دارت مواجهات عنيفة بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي ومسلحي "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الجوف الحدودية.

صنعاء — سبوتنيك . قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك": "إن 7 جنود من قوات الرئيس هادي قتلوا وأصيب 10 بهجوم شنه مسلحو "أنصار الله" اليوم الثلاثاء 27 مارس/ آذار، على مواقع عسكرية أسفل منطقة العقبة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف".

وأضاف المصدر "أن مسلحي أنصار الله أعطبوا بصاروخين موجهين آليتين لقوات الرئيس هادي خلال الهجوم، وأن طاقميهما سقطوا بين قتيل وجريح، فيما تم أسر آخرين واغتنام أسلحة تابعة للجيش اليمني".

مشيراً إلى "أن طيران التحالف شن غارتين على مديرية خب والشعف خلال الهجوم خلفتا خسائر".

وذكر مصدر عسكري في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، لوكالة "سبوتنيك"، إن "وحدة الصواريخ في جماعة أنصار الله قصفت، اليوم الثلاثاء، بصواريخ كاتيوشا تجمعات للجيش السعودي في معسكر جسر الصبابة في جازان".

وأضاف المصدر أن "قتلى وجرحى سقطوا في صفوف الجيش السعودي جراء القصف الصاروخي الذي أدى إلى فرار آليات عسكرية من المعسكر عقب قصفه".

وكانت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية لجماعة "أنصار الله" اليمنية أعلنت، اليوم الثلاثاء، التصدي لطائرتين إماراتيتين من نوع "إف- 16" في أجواء العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر عسكري في الدفاع الجوي لموقع "المسيرة" التابع للجماعة، أن الدفاعات الجوية أجبرت الطائرتين على مغادرة أجواء العاصمة.

وكانت الدفاعات الجوية للجماعة أعلنت، الأربعاء الماضي 21 مارس/ آذار، إصابة طائرة "إف- 15" تابعة للتحالف في سماء صعدة.

وتمكنت الجماعة، في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، من إصابة طائرة "إف- 15" تابعة للتحالف في أجواء العاصمة صنعاء بصاروخ أرض جو، بالإضافة إلى إسقاط طائرة من نوع "تورنيدو" في 7 يناير من ذات الشهر بأجواء مديرية كتاف محافظة صعدة أثناء قصفها لأهداف مدنية، بحسب "المسيرة".