السعودية تبدأ في إصدار التأشيرات السياحية من أبريل

© REUTERS/ FAISAL AL NASSER السعودية تبدأ بإصدار تأشيرات سياحية مع بداية 2018

ووفقا لصحيفة " عكاظ " السعودية، فسيتم إصدار تأشيرة الدخول لمرة واحدة، والتي ستكون صالحة لمدة 30 يوما.

وكان رئيس الهيئة السعودية للسياحة والتراث الطبيعي، الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، أعلن في وقت سابق عن قرار الهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني.

وكان إدخال التأشيرات السياحية جزءا من برنامج التنمية الاقتصادية حتى عام 2030، بهدف تقليل اعتماد البلاد على الموارد النفطية.

ووفقا لخطط السلطات، فإنه من المقرر أن يصل عدد السائحين الذين سيزورون المملكة العربية السعودية سنويا، إلى 30 مليون سائح.

وتقوم المملكة العربية السعودية حاليا بإصدار تأشيرات عمل وعائلية، بالإضافة إلى تأشيرات للحجاج المسلمين، الذين يرغبون في أداء الحج إلى الأماكن المقدسة.