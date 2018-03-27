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00:41 28 مارس/ آذار 2018
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    الحياة اليومية في دمشق، سوريا

    مقتل 27 شخصا وإصابة 58 آخرين في قصف للمسلحين على دمشق

    © Sputnik. Mikhail Voskresensky
    العالم العربي
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    أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري يفتوشينكو، أن المسلحين أطلقوا اليوم الثلاثاء 13 قذيفة نحو أحياء دمشق ما أسفر عن مقتل 27 مدنيا وإصابة ما لا يقل عن 58 آخرين.

    موسكو — سبوتنيك. وقال يفتوشينكو، "خلال اليوم قام أفراد المجموعات المسلحة من حي مخيم اليرموك بدمشق في قصف أحياء العاصمة 6 مرات وأطلقوا 13 قذيفة ما أسفر عن مقتل 27 شخصا وإصابة 58 آخرين".

    آليات بي إر أ إم
    © Sputnik. Pavel Gerasimov
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    فضلا عن ذلك، أشار رئيس مركز المصالحة الروسي أن إيران وروسيا وتركيا سجلوا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة انتهاكات لوقف إطلاق النار في محافظات حلب واللاذقية ودمشق ودير الزور.

    وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بالإجماع، يوم 24 شباط/فبراير الماضي، القرار 2401، الذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة 30 يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق. واستثنى القرار تنظيمات داعش، وجبهة النصرة، والقاعدة وغيرهم من الأفراد والتنظيمات المرتبطة بهذه الهياكل الإرهابية.

    وبتكليف من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن عن هدنة إنسانية يومية من الساعة 9 صباحا وحتى 14 ظهراً في منطقة الغوطة الشرقية، اعتباراً من يوم 27 شباط/فبراير الماضي، وتم فتح العديد من الممرات الإنسانية.

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    أخبار سوريا, أخبار العالم العربي, قتلى وجرحى, قصف, مركز المصالحة الروسي, دمشق, سوريا
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