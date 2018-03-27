مقتل 27 شخصا وإصابة 58 آخرين في قصف للمسلحين على دمشق

موسكو — سبوتنيك. وقال يفتوشينكو، "خلال اليوم قام أفراد المجموعات المسلحة من حي مخيم اليرموك بدمشق في قصف أحياء العاصمة 6 مرات وأطلقوا 13 قذيفة ما أسفر عن مقتل 27 شخصا وإصابة 58 آخرين".
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بالإجماع، يوم 24 شباط/فبراير الماضي، القرار 2401، الذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة 30 يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق. واستثنى القرار تنظيمات داعش، وجبهة النصرة، والقاعدة وغيرهم من الأفراد والتنظيمات المرتبطة بهذه الهياكل الإرهابية.
وبتكليف من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن عن هدنة إنسانية يومية من الساعة 9 صباحا وحتى 14 ظهراً في منطقة الغوطة الشرقية، اعتباراً من يوم 27 شباط/فبراير الماضي، وتم فتح العديد من الممرات الإنسانية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)