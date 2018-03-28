البحرين تشتكي قطر لمنظمة الطيران المدني الدولي

تقدمت شؤون الطيران المدني في وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، بشكوى لدى منظمة الطيران المدني الدولي، بشأن تحليق مقاتلتان قطريتان الاثنين 26 مارس/آذار الجاري، فوق المياه الدولية، ضمن إقليم البحرين.

© Sputnik. YouTube مقاتلات قطرية تعترض طائرتين مدنيتين إماراتيتين

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا) ، تم رصد طائرتين مقاتلتين الاثنين في حوالي الساعة ١٤:٣٥ بالتوقيت المحلي، وهما تحلقان فوق المياه الدولية، ضمن إقليم البحرين لمعلومات الطيران، دون إذن مسبق على ارتفاع ٣٠ ألف قدم.

وارتفعت المقاتلتان تحت طائرة اماراتية خاصة، تحمل النداء A6HMS ونوعها A320، كانت متجهة من إمارة الفجيرة لروما، ما أدى إلى تدخل المراقبة الجوية بمملكة البحرين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطيران.

كما ارتفعت الطائرة الإماراتية إلى ٣٥ ألف قدم، لتفادي المقاتلات القطرية، التي دأبت على انتهاك الاتفاقيات الدولية، وتعريض حركة الطيران المدني للخطر في المنطقة.

ونوهت شؤون الطيران المدني في وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية في شكواها المقدمة، بأن هذا التصرف غير مسؤول من جانب المقاتلات القطرية، وهو الثاني تجاه طائرة إماراتية في نفس اليوم.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، أعلنت في بيان، الاثنين، أن مقاتلتين قطريتين اقتربتا على نحو ينطوي على خطورة من طائرتين مدنيتين إماراتيتين في المجال الجوي البحريني.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، نددت الهيئة "بالعمل الاستفزازي" وقالت إنه ليس الأول وإنما سبقته واقعتان مماثلتان أبلغت بهما الإمارات منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة.

وأضافت الهيئة في البيان، أن قائد إحدى الطائرتين اضطر إلى إجراء مناورة لتفادي الإصطدام بالطائرتين المقاتلتين القطريتين وذلك في اصرار واضح على الاستهتار بسلامة الطائرات المدنية والملاحة الجوية.