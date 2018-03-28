إيران ترد على السعودية مجددا بتصريحات شديدة اللهجة

وأضاف أن السعودية بشكل عام، ليست في موقع وحجم وظروف يمكنها أن تنفذ أوهامها وخيالاتها، معتبرا أنه "كان الدرس الأدنى المتوقع أن يستلهمه حكام الرياض من الحرب على الشعب اليمني الأعزل هو أن يخرجوا من هذا الوهم وجنون العظمة والتخيلات إلى حد ما، ويدركوا أنهم لا يمكنهم توليد القوة والأمن بالاعتماد على صفقات التسلح والأمن المستورد مرتفع التكاليف".
وردا على تحذيرات التحالف العربي بقيادة السعودية، قال قاسمي إن "التصريحات السعودية ضد طهران غير مسؤولة ومؤججة للحرب ويمكن ملاحقتها من الناحية القانونية والدولية".
وكان المتحدث باسم التحالف العربي بقيادة السعودية تركي المالكي، حمل إيران مسؤولية إطلاق صواريخ بالستية على الرياض انطلاقا من اليمن مهدداً بالرد على طهران "بالوقت والمكان المناسبين"، واعتبر إطلاق الصواريخ "تدهورا خطيرا"، متهما طهران بتهريب الصواريخ إلى أنصار الله عبر ميناء الحديدة ومطار صنعاء.
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