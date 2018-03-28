مقتل وإصابة 8 مصلين داخل مسجد شرقي السودان

اعتدى شخص على مصلين داخل مسجد في مدينة "كسلا"، الواقعة شرقي السودان، ما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وجرح خمسة آخرين من المصلين.

© AFP 2018/ Phill Magakoe الأمن السوداني يفرق متظاهرين ضد الغلاء في الخرطوم

الخرطوم — سبوتنيك . وذكرت صحيفة "السوداني" السياسية، اليوم الأربعاء، عن مدير شركة ولاية "كسلا"، شرقي البلاد، لواء الشرطة يحيى الهادي، أن "أحد التكفيريين، حاول مخاطبة المصلين عقب الإفراغ من صلاة العشاء، بمسجد (مكرام)، لكن اختلف معه المصلون، ومنعوه من الحديث، ما جعله يتهمهم بالكفر".

وتابع الشرطي، قائلا: "وقام التكفيري، بإخراج سكينه، وهاجم المصلين، فقتل ثلاثة وأصاب خمسة آخرين. كما صرع المعتدي نفسه في ذات الحادثة".

وكشف مدير الشرطة في كسلا، أن الشرطة بدأت بإجراءات التحقيق، مشيرا إلى عدم استبعاده لوجود شركاء آخرين مع الجاني وقت حدوث الجريمة.