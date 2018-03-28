مجلس النواب الليبي يعلق على أنباء نقل عقيلة صالح إلى تونس

علق مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء 28 مارس/آذار، على الأنباء التي تحدثت عن نقل عقيلة صالح، رئيس البرلمان إلى تونس.

وكانت وسائل إعلام عديدة قد أفادت أن صالح تم نقله إلى تونس، بسبب تعرضه لوعكة صحية.

وقال فتحي عبد الكريم المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" إن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية "غير صحيح".

وتابع: "ما ذكرته بعد التقارير أنه تم نقل عقيلة صالح إلى تونس إثر وعكة صحية، غير صحيح، فهو موجود في ليبيا بمقر إقامته بمدينة القبة".

ومضى:

"رئيس البرلمان يتمتع بصحة جيدة ويمارس عمله حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء".

وطالب المريمي جميع وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار، وأن تكون من مصادرها الأصلية.

© AFP 2018/ Fadel Senna محادثات ليبيا في مرحلة حاسمة بشأن اتفاق تقاسم السلطة

وقال حفتر للوفد الذي طرح تلك المبادرة: "رئيس البرلمان شخصية وطنية لا نقبل التفريط في ثوابت الوطن، كما كان أحد أهم الداعمين للجيش الوطني، ولا نسمح بالمساس به".

من جانبه، رد فائز السراج، رئيس المجلس السياسي الليبي، ورئيس حكومة الوفاق الوطني بالعاصمة طرابلس، على تلك التقارير بقوله إنه يرحب بأي مبادرات لحلحلة الأزمة الليبية.