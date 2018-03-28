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12:18 28 مارس/ آذار 2018
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    عقيلة صالح في موسكو

    مجلس النواب الليبي يعلق على أنباء نقل عقيلة صالح إلى تونس

    © Sputnik. mostafa el atar
    العالم العربي
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    علق مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء 28 مارس/آذار، على الأنباء التي تحدثت عن نقل عقيلة صالح، رئيس البرلمان إلى تونس.

    خليفة حفتر مع فائز السراج
    © AP Photo/ Michel Euler
    صحيفة تتحدث عن عرض "تقاسم السلطة" في ليبيا... وتعليقات من حفتر والسراج
    وكانت وسائل إعلام عديدة قد أفادت أن صالح تم نقله إلى تونس، بسبب تعرضه لوعكة صحية.

    وقال فتحي عبد الكريم المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" إن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية "غير صحيح".

    وتابع: "ما ذكرته بعد التقارير أنه تم نقل عقيلة صالح إلى تونس إثر وعكة صحية، غير صحيح، فهو موجود في ليبيا بمقر إقامته بمدينة القبة".

    ومضى:

    "رئيس البرلمان يتمتع بصحة جيدة ويمارس عمله حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء".

    وطالب المريمي جميع وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار، وأن تكون من مصادرها الأصلية.

    المبعوث الأممي إلى ليبيا، بيرناردينو ليون
    © AFP 2018/ Fadel Senna
    محادثات ليبيا في مرحلة حاسمة بشأن اتفاق تقاسم السلطة
    يذكر أن تقارير أخرى تحدثت عن تقديم فائز السراج، رئيس المجلس السياسي الليبي، عرض تقاسم للسلطة مع خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، ولكن في المقابل طالب السراج بضرورة إقالة عقيلة صالح من منصبه، وهو ما رفضه حفتر.

    وقال حفتر للوفد الذي طرح تلك المبادرة: "رئيس البرلمان شخصية وطنية لا نقبل التفريط في ثوابت الوطن، كما كان أحد أهم الداعمين للجيش الوطني، ولا نسمح بالمساس به".

    من جانبه، رد فائز السراج، رئيس المجلس السياسي الليبي، ورئيس حكومة الوفاق الوطني بالعاصمة طرابلس، على تلك التقارير بقوله إنه يرحب بأي مبادرات لحلحلة الأزمة الليبية.

     

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