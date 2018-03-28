قابوس يحيي الأسد: سوريا على حق والحق ينتصر دائما

التقى وزير الخارجية السوري وليد المعلم، مع أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي العماني والممثل الخاص للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، لبحث العلاقات الثنائية المتطورة وأهمية استمرار التواصل الوثيق بين البلدين الشقيقين.

© AP Photo/ وزير الخارجية السوري يفتتح مقر السفارة السورية الجديد في سلطنة عمان

وحمل أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني والممثل الخاص للسلطان قابوس بن سعيد، تحيات وتقدير السلطان قابوس إلى أخيه الرئيس الأسد، وقال إن "سوريا على حق والحق ينتصر دائما"، مؤكداً حرص عمان على وحدة وسيادة سوريا واستقرارها، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا"

وذكرت الوكالة أن آل سعيد "هنأ سوريا بما تمثله كوجه مشرق وعريق للتاريخ والثقافة والحضارة بالانتصارات التي تحققت في مواجهة الإرهاب.

بدروه، نقل وزير الخارجية السوري تحيات الرئيس بشار الأسد إلى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، معرباً عن تقدير سوريا قيادة وشعبا للمواقف الحكيمة لقيادة وشعب سلطنة عمان الشقيقة التي تساهم في الحفاظ على استقرار المنطقة ولوقوفها إلى جانب سوريا في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها.

ويجري وزير الخارجية السوري وليد المعلم زيارة رسمية، منذ الاثنين الماضي، إلى سلطنة عمان، لإجراء محادثات مع المسؤولين العمانيين حول الأوضاع الراهنة بالمنطقة، وتعزيز العلاقات بين البلدين.

يذكر أن سلطنة عمان تحتفظ بعلاقات جيدة مع جميع الدول العربية، وتتخذ دوما موقفا "محايدا" في معظم القضايا الشائكة في المنطقة، وأبرزها الحرب في سوريا واليمن، وأزمة قطر مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر.