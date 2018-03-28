قابوس يحيي الأسد: سوريا على حق والحق ينتصر دائما

وذكرت الوكالة أن آل سعيد "هنأ سوريا بما تمثله كوجه مشرق وعريق للتاريخ والثقافة والحضارة بالانتصارات التي تحققت في مواجهة الإرهاب.
بدروه، نقل وزير الخارجية السوري تحيات الرئيس بشار الأسد إلى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، معرباً عن تقدير سوريا قيادة وشعبا للمواقف الحكيمة لقيادة وشعب سلطنة عمان الشقيقة التي تساهم في الحفاظ على استقرار المنطقة ولوقوفها إلى جانب سوريا في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها.
ويجري وزير الخارجية السوري وليد المعلم زيارة رسمية، منذ الاثنين الماضي، إلى سلطنة عمان، لإجراء محادثات مع المسؤولين العمانيين حول الأوضاع الراهنة بالمنطقة، وتعزيز العلاقات بين البلدين.
يذكر أن سلطنة عمان تحتفظ بعلاقات جيدة مع جميع الدول العربية، وتتخذ دوما موقفا "محايدا" في معظم القضايا الشائكة في المنطقة، وأبرزها الحرب في سوريا واليمن، وأزمة قطر مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
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