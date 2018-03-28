الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع شمالي قطاع غزة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 28 مارس/آذار، إن الجيش قصف مواقع شمالي قطاع غزة.

© Sputnik. Valeriy Melnikov هل تشن إسرائيل حربا جديدة على قطاع غزة

وأوضح المتحدث في تصريحاته لـ" سبوتنيك " أن الجيش الإسرائيلي قصف نقطتي مراقبة تابعين لحركة "حماس" شمالي قطاع غزة.

وأشار أدرعي إلى أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف صاروخية صوب نقاط مراقبة تابعة لحركة حماس على الحدود الشمالية مع قطاع غزة، كما حذر الجيش الإسرائيلي من أي محاولة للمساس أو الاقتراب من الحدود.

وقال:

"الجيش الإسرائيلي قصف نقطتي مراقبة تابعين لحركة حماس شمال قطاع غزة، ردا على محاولة فلسطينيين الاقتراب من السياج الحدودي وإضرام النار في المنطقة".

وأصدر الجيش بيانا قال فيه "قصفت دبابات جيش الدفاع موقعي رصد تابعيْن لمنظمة حماس الإرهابية في شمال قطاع غزة ردًّا على وصول مشتبه فيه إلى معبر كارني القديم بالقرب من الجدار الأمني، وقام بإشعال النيران هناك".

وأضاف بيان أدرعي: "ينظر جيش الدفاع ببالغ الخطورة إلى أي محاولة للمساس بالجدار الأمني أو ببنية تحتية أمنية".