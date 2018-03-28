سلطنة عمان توجه دعوة بعد إطلاق "صواريخ الحوثي" على السعودية

وجهت سلطنة عمان دعوة إلى كافة الأطراف في الأزمة اليمنية، عقب إطلاق عدد من الصواريخ الباليستية على العاصمة السعودية الرياض.

وأعربت سلطنة عمان، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء أمس الثلاثاء، عن أسفها العميق لتصعيد العنف غير المبرر في اليمن، وعلى وجه الخصوص استخدام الصواريخ الباليستية على عاصمة المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي تبذل جهود حثيثة ومشاورات دقيقة للوصول إلى حلول سياسية لمشكلة الحرب في اليمن، وذلك وفقا لـ" وكالة الأنباء العمانية ".

ودعت سلطنة عمان جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد الذي قد يدمر الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حلول سياسية وإنسانية لهذه المشكلة، وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق، والحفاظ على السلام والأمن الإقليميين والدوليين.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن أنه سيؤكد بالأدلة "تهريب إيران صواريخ لليمن". وعرض المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي بقايا صواريخ يزعم أنها إيرانية أطلقتها جماعة "أنصار الله" على السعودية.

وأعلنت القوة الصاروخية في اليمن أعلنت إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى من نوع "بركان H-2" على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وصاروخ بالستي متوسط المدى نوع "قاهر M-2" على مطار أبها الإقليمي في عسير جنوبي السعودية.

ووجهت المملكة العربية السعودية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الصواريخ الباليستية لجماعة "أنصار الله"، وطالبت، في رسالتها، "مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين وضرورة محاسبة إيران لتزويدها ميليشيا الحوثيين بالصواريخ الباليستية".