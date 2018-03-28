خطة في اليمن...تفاصيل "لقاء الفجر" بحضور محمد بن سلمان

لم تمض ساعات على "لقاء الفجر" الذي كان طرفه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حتى خرجت تفاصيل ما دار إلى النور، في الوقت الذي تشهد فيه الأزمة اليمنية تعقيدا ملحوظا.

وأفاد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الأربعاء، بأن اللقاء، الذي جرى بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مقر المنظمة بنيويورك، فجرا؛ أثمر عن توقيع اتفاق شراكة بين الجانبين، لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.

لقاء مثمر وبناء لسمو سيدي #ولي_العهد بالأمين العام للأمم المتحدة في #نيويورك، أكد اللقاء على الشراكة التاريخية بين المملكة و #الامم_المتحدة، وأكد على القيم المشتركة بين الجانبين في خدمة الإنسان وأمنه وتنميته #محمد_بن_سلمان_في_نيويورك #CrownPrinceinNYC #CrownPrinceinUSA pic.twitter.com/rXOjxuGnqJ — عادل بن أحمد الجبير (@AdelAljubeir) March 28, 2018

وقال الجبير، في تغريدة نشرت على موقع وزارة الخارجية السعودية على "تويتر": "لقاء مثمر وبناء لولي العهد بالأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك، أكد اللقاء على الشراكة التاريخية بين المملكة والأمم المتحدة، وأكد على القيم المشتركة بين الجانبين في خدمة الإنسان وأمنه وتنميته".

وأضاف وزير الخارجية السعودي: "إن ما قدمته المملكة ومعها دولة الإمارات، اليوم، من دعم لخطة الاستجابة الإنسانية، يأتي في إطار اهتمام بلادنا الكبير بالشعب اليمني الشقيق، وهذا ما أكد عليه ولي العهد، خلال التوقيع على برنامج الشراكة مع الأمم المتحدة".

إن ما قدمته المملكة ومعها دولة #الامارات اليوم من دعم لخطة الاستجابة الإنسانية يأتي في إطار اهتمام بلادنا الكبير بالشعب اليمني الشقيق، وهذا ما أكد عليه سمو سيدي #ولي_العهد خلال التوقيع على برنامج الشراكة مع #الامم_المتحدة في #نيويورك #محمد_بن_سلمان_في_نيويورك #CrownPrinceinNY — عادل بن أحمد الجبير (@AdelAljubeir) March 28, 2018

وكان التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، أعلن اعتراض قوات الدفاع الجوي السعودية 7 صواريخ باليستية جرى إطلاقها من الأراضي اليمنية، واستهدف 3 منها الرياض، فيما أسفر سقوط إحدى شظايا الصواريخ عن مقتل مقيم مصري وإصابة اثنين آخرين بالعاصمة السعودية.