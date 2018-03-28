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14:22 28 مارس/ آذار 2018
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    بدء الانتخابات الرئاسية المصرية، القاهرة، مصر 26 مارس/ آذار 2018

    برلماني مصري: فشلت محاولات الإرهابيين لتخويف المصريين من التصويت

    © REUTERS/ Amr Abdallah Dalsh
    العالم العربي
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    قال عضو مجلس النواب المصري، محمود إسماعيل، إن نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية، الجارية حاليا، والتي بدأت أول من أمس الاثنين وتنتهي اليوم الأربعاء، ستكون مفاجأة، حيث ستتخطى ما يتصوره الجميع.

    الناطق باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، محمود الشريف
    © Sputnik. Rana Mamdoh
    الانتخابات المصرية... لجان شمال سيناء والإسكندرية تشهد كثافة في عدد الناخبين
    وأوضح النائب المصري، في تصريحات لـ"سبوتنيك" اليوم الأربعاء 28 مارس/ آذار، أن الإقبال على لجان الانتخاب كان في ظاهره عاديا خلال اليومين الماضيين، ولكن السبب في ذلك هو أن أيام الانتخاب كانت طويلة، بخلاف التصويت ليوم واحد في دول أخرى.

    وتابع: "ساعات التصويت في مصر تبلغ 36 ساعة، 12 ساعة يوميا لمدة 3 أيام، وبالتالي لن يلحظ أحد الزحام أمام اللجان ومن الطبيعي أن تبدو الأمور هادئة، ولكن خلال متابعتي للجان وجدت أن كثير منها بلغت نسبة التصويت فيها أكثر من 40% حتى نهاية اليوم الثاني، وهي نسب مرشحة جدا للزيادة اليوم".

    ولفت البرلماني المصري محمود إسماعيل إلى أن محاولات الإرهابيين تخويف المصريين من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتحذيرهم من التواجد في أو أمام اللجان الانتخابية، لم تؤت ثمارها، وفشلت في تحقيق أغراضها، بدليل ذهاب الناخبين للجان، وتصويتهم لاختيار رئيس الجمهورية.

    ولفت البرلماني إلى أن تواجد قوات الجيش والشرطة أمام اللجان، ساهم بشكل كبير في منع أي محاولات لتعكير صفو الانتخابات، التي لم ترد أي تقارير أو شكاوى بشأن حدوث مشكلات فيها حتى الأن، مؤكدا أن هذا التواجد عزز ثقة المواطنين في بلادهم.

    وأردف: "مسؤولية القوات المسلحة والشرطة عن تأمين لجان الانتخابات، وجه رسالة للتنظيمات الإرهابية، بأن هناك من يستعد لتقديم دمه فداء للشعب المصري، في مقابل عدم السماح لهم بالمساس بأمن المصريين وأمن مصر، أو تعطيل مسار الانتخابات الرئاسية".

    الانتخابات البرلمانية المصرية 2015
    © Sputnik. Amro Omran
    هيئة الانتخابات المصرية: فرز أصوات الناخبين غدا الأربعاء وإعلان الرئيس الجديد 2 أبريل
    وقدم النائب المصري الشكر إلى المرأة المصرية، قائلا: "دورها في هذه الانتخابات لا يقل إطلاقا عن دور القوات المسلحة والشرطة، فهي كانت الأكثر حرصا على المشاركة، وهي العنصر الأهم في دفع الرجال والشباب إلى المشاركة في عملية التصويت، وهي تستحق الاهتمام الذي منحته لها الدولة".

    وبدأت في تمام الساعة التاسعة، من صباح اليوم الأربعاء، لجان الاقتراع على مستوى جمهورية مصر العربية، في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للجمهورية، لليوم الثالث والأخير في الانتخابات الرئاسية المصرية.

    وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، واستمرت 3 أيام متتالية، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية، حيث يخوض المنافسة على منصب رئيس البلاد كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

    انظر أيضا:

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    أخبار مصر, الانتخابات الرئاسية المصرية, موسى مصطفى موسى, الرئيس عبد الفتاح السيسي, مصر
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