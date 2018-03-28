"روس آتوم" تعلن موعد بدء بناء محطة الضبعة النووية في مصر

أعلنت شركة "روس آتوم"، اليوم الأربعاء 28 مارس/آذار، عن موعد بدء بناء محطة الضبعة النووية في مصر.

© Sputnik. Aleksey Nikolskyi الكشف عن موعد بدء تشغيل محطة "الضبعة" النووية

موسكو — سبوتنيك. قال أليكسي ليخاتشيوف، مدير عام شركة "روس آتوم" إن موسكو ستبدأ في بناء محطة "الضبعة" النووية بحلول عام 2020.

وقال ليخاتشيوف للصحفيين: "وفقا للجدول الزمني، الذي تم الاتفاق عليه في 11 ديسمبر/كانون الأول من قبل الرئيسين الروسي والمصري، فهو سيبدأ العمل في 2020".

وكانت "روس آتوم" قد صرحت في وقت سابق، أن أول وحدة للطاقة في محطة "الضبعة" للطاقة النووية التي تبنيها الشركة الروسية في مصر من المقرر أن تبدأ العمل في عام 2026.

يذكر أن المدير العام لشركة "روس آتوم" أليكسي ليخاشيف، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر قد وقعا، بحضور الرئيسي الروسي والمصري، على بدء دخول العقود التجارية لبناء محطة "الضبعة" للطاقة النووية، حيز التنفيذ.

© Sputnik/ التعاون الاقتصادي بين روسيا ومصر