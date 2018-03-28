محكمة سعودية تعاقب متهمين بالانضمام لـ"حزب الله"

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، حكما ابتدائيا بسجن مواطنين، أدينا بتهمة الانضمام إلى "حزب الله" العراقي (مصنف على قوائم الإرهاب في المملكة)، والتحاقهما بمعسكراته في إيران والعراق.

© AFP 2018/ ATTA KENARE محكمة سعودية تقضي بحبس وجلد عمال أجانب طالبوا بمستحقاتهم المالية المتأخرة

القاهرة — سبوتنيك . وقررت المحكمة الحكم على المدعى عليه الأول بالسجن لمدة 25 سنة، تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة مماثلة، تبدأ منذ خروجه من السجن، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "أخبار24" السعودية.

وقررت الحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن 22 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة مماثلة، تبدأ منذ خروجه من السجن.

ووجه المدعي العام لهذين الشخصين تهمة التدرب على فك وتركيب واستخدام الأسلحة، بغرض القيام بأعمال إرهابية داخل المملكة، وإحداث الفوضى وزعزعة الأمن الداخلي.

كما اتهم المدعى عليه الأول بتمويل أعمال إرهابية.

ورفضت المحكمة طلب المدعي العام بالحكم على المدعى عليهما بالقتل.