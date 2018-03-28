محلل سياسي إيراني: السعودية تخفي فشلها في اليمن بتوجيه الاتهامات لطهران

فيما نفت وزارة الخارجية الإيرانية الاتهامات التي وجهتها السعودية، بشأن مسؤولية طهران عن إطلاق جماعة "أنصار الله" في اليمن سبعة صواريخ باليستية على عدة مدن سعودية، ما أدى إلى مقتل مقيم مصري وإصابة اثنين آخرين.

قال عبد الرحمن الطريري، الكاتب والمحلل السياسي السعودي، إن "نفي إيران تزويد الحوثيين بالأسلحة هو إثبات في حقيقة الأمر وليس نفي"، مشيرا إلى أن "هناك قرارا لمجلس الأمن رقم 2231 والذي يحظر على إيران تزويد الحوثيين بالأسلحة، مما يؤكد أنها الممول الرئيسي لهم".

وأشار، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "هناك عدة أطراف من دول غربية أكدت معلوماتها الاستخباراتية أن إيران تزود الحوثيين بالصواريخ الباليستية، التي تستهدف مدنيين وتجاوز عددها 100 صاروخ"، مبينا أن "يظهر في مؤتمر المتحدث باسم التحالف العربي بوجود قطع من الصواريخ المكتوب عليها باللغة الفارسية".

وعن تهديد السعودية بحقها في الرد على إيران، قال الطريري إن "اللغة الوحيدة التي تفهمها إيران هي القوة العسكرية، التي تملكها السعودية إضافة إلى القوة الاقتصادية ولكنها تختار التوقيت والمكان المناسب الذي يحفظ مصالحها في المقام الأول".

من جهته، قال حسين رويران، الكاتب والمحلل السياسي الإيراني، إن "طرح اسم إيران يأتي على خلفية الفشل السعودي الكبير في تحقيق أي انتصار في اليمن مع أنها تشتري بعشرات المليارات من الدولارات السلاح المتقدم جدا".

وتابع، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، "مع دخولها العام الرابع في حرب اليمن لم تحقق السعودية أي إنجاز، ومن هنا هي تحاول أن تغطي على ذلك الفشل باستحضار إيران أو حزب الله إلى اليمن".

وأشار إلى أن استغراب السعودية من قدرة اليمنيين على صناعة صواريخ تصل الرياض ليس في محله"، موضحا أن المجاهدين في فلسطين استطاعوا أن يصنعوا صواريخ تصل للكيان الصهيوني وهم في حصار ولا يمتلكون الكثير من المقومات الأساسية".

وأضاف: "إيران عندما تقدم أسلحة للمقاومة في فلسطين أو لبنان فهي تعلن عن ذلك".