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18:27 28 مارس/ آذار 2018
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    بدء الانتخابات الرئاسية المصرية، القاهرة، مصر 26 مارس/ آذار 2018

    هيئة الانتخابات المصرية: التصويت يجري بشكل منتظم ولم نتلق شكاوى

    © REUTERS/ Ammar Awad
    العالم العربي
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    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية المصرية 2018 (33)
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    قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسم الهيئة، إن الهيئة ومصر لا تريدان من المنظمات المتابعة للعملية الانتخابية سوى رصد الحقيقة، دون أي تدخل من جانب اللجنة.

    بدء الانتخابات الرئاسية المصرية، القاهرة، مصر 26 مارس/ آذار 2018
    © Sputnik. Fayed El-Geziry
    3 خطوات تسبق الإعلان عن الرئيس المصري الجديد
    وأكد الشريف، خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات ظهر اليوم الأربعاء 28 مارس/ آذار، انتظام العمل في كل اللجان على مستوى الجمهورية بدءا من 9 صباحا، عدا عدد قليل في مدن 6 أكتوبر والشرقية وبنها، واختلفت أسباب التأخير، لكن في المجمل فإن "العملية الانتخابية سارت بانتظام.

    وأوضح الشريف أن غرفة عمليات الهيئة ما زالت تتلقى استفسارات المواطنين، ولكنها لم تتلقى شكاوى، مضيفا "حرصنا على الاطمئنان على تواجد ممثلي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بمختلف اللجان".

    كما دعا المنظمات التي تابعت العملية الانتخابية لكتابة تقارير تنقل الواقع والحقيقة عن العملية الانتخابية، قائلا "قبلنا الجميع، ويتبقى دوركم في كتابة تقاريركم كما هي من أرض الواقع".

    وفي حديثه عن الخطوات التالية لغلق باب الانتخاب، وإعلان النتائج، قال الشريف إنه من حق مرشحي الرئاسة الطعن على النتيجة خلال 48 ساعة من إعلانها، وذلك وفقا لنص القانون.

    وأضاف: "هناك ضمانات للعملية الانتخابية ومنها، متابعة كل وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، والتصويت في صندوق شفاف، وآلية الحبر الفسفوري، والفرز والإعلان العددي في اللجان الفرعية مباشرة".

    وتابع: "أي بطلان يصيب الانتخابات ستنهار العملية الانتخابية"، محذرا من أن الهيئة ستحاسب وسائل الإعلام المروجة للشائعات.

    كما أوضح أن غرامة عدم التصويت منصوص عليها في القانون ولم تستحدثها الهيئة، وبحسب القانون فإن كل من يتخلف يعاقب بغرامة 500 جنبه.

    ولفت إلى أن حث الناس على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2018 أمر يضمن سلامة الانتخابات، مشددا على أن الهيئة ستحاسب أي وسيلة إعلام تنشر شائعات عن الانتخابات أو سلوك المرشحين.

    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية المصرية 2018 (33)

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    أخبار مصر, الهيئة الوطنية للانتخابات, موسى مصطفى موسى, الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي, مصر
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