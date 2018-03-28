التحالف يشن أكثر من 25 غارة على مناطق متفرقة في جيزان

قال مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله" إن طائرات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، شنت أكثر من 25 غارة على مواقع متفرقة في منطقة جيزان الحدودية، داخل الأراضي السعودية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن هذه الغارات تأتي بعد توارد أنباء عن نية "أنصار الله" القيام بهجوم واسع على عدد من معسكرات التحالف في المناطق الحدودية.

وأعلن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، في الساعات الأولى من يوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت 7 صواريخ باليستية جرى إطلاقها من الأراضي اليمنية، واستهدف 3 منها الرياض، فيما أسفر سقوط إحدى شظايا الصواريخ عن مقتل مقيم مصري وإصابة مصريين اثنين بالعاصمة السعودية.

وجاء الإعلان عن اعتراض الصواريخ عقب كلمة لزعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبدالملك الحوثي بمناسبة الذكرى الثالثة لبدء عملية "عاصفة الحزم" التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية ضد الحوثيين وأنصارهم بعد انقلابهم على السلطة المعترف بها دوليا في اليمن.