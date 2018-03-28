تسجيل
20:10 28 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الرياض، السعودية

    السعودية تفتح مجال الاستثمار لـ13 شركة أمريكية في عدة قطاعات

    © AP Photo/ Evan Vucci
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    منحت "الهيئة العامة للاستثمار" السعودية، اليوم الأربعاء، رخصا استثمارية لـ13 شركة أمريكية، بهدف ضخ المزيد من الاستثمارات، وتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة.

    ووفقا لما نشرته وكالة "واس"، جاء ذلك على هامش أعمال منتدى "الرؤساء التنفيذيين" السعودي — الأمريكي، الذي انعقد بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

    وتعقيباً على ذلك، قال محافظ "الهيئة" إبراهيم العمر، "هذه الرخص تأتي في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتحفيز الشركات العالمية الرائدة، لضخ المزيد من الاستثمارات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب استثمارات أجنبية أخرى".

    وأكد العمر أن "الهيئة" تعمل على تبني أفضل الممارسات والتقنيات، التي من شأنها أن تسهل على المستثمرين ممارسة الأعمال في المملكة، وتحسين البيئة التنظيمية والإجرائية، لتمكين استثمارات نوعية، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، بحيث تصبح حركة الأعمال أكثر سهولة وكفاءة.

    يشار إلى أن قطاعات الشركات التي منحت التراخيص تنوعت بين، الخدمية، والصناعية، وتقنية المعلومات، والخدمات النفطية، والإنشاءات، وصناعة السيارات، والبيئة، والخدمات الغذائية، والنفط والغاز، والطاقة المتجددة.

    كانت "الهيئة العامة للاستثمار" السعودية، أعلنت، في 20 آذار/ مارس الجاري، أن حجم الاستثمارات الأمريكية في المملكة بلغت، حتى شباط/ فبراير الماضي، أكثر من 207 مليار ريال، نحو 55 مليار دولار أمريكي.

    وبلغ عدد الشركات الأمريكية المستثمرة في السوق السعودي 373؛ تنوع نشاطها ما بين، الخدمي، والصناعي، والعقاري، والعلمي، والفني؛ وكذلك التراخيص المؤقتة.

    واستحوذ النشاط الصناعي على النصيب الأكبر من التمويل بـ 193 مليار ريال [حوالي 51.5 مليار دولار]، في 95 مشروعاً، فالخدمي بـ 13.5 مليار ريال [3.6مليار دولار] في 245 مشروعاً.

    وبلغ عدد الأنشطة التجارية 9 مشاريع بحجم تمويل تخطى الـ 300 مليون ريال [80 مليون دولار]؛ فضلاً عن مشروعين في النشاط العقاري بحجم تمويل بلغ 16 مليون ريال [4.3 مليون دولار]، والتراخيص المؤقتة لـ 16 مشروعاً، بحجم تمويل 2 مليون ريال [0.53 مليون دولار].

    ودخلت 16 شركة أمريكية جديدة للسوق السعودي، خلال 2017، بحجم تمويل بلغ 382 مليون و210 ألف ريال [75.4 مليون دولار]، وذلك بترخيص من "الهيئة العامة للاستثمار".

    وبالمقابل، زودت السعودية السوق الأمريكي، في 2016، بعدد من المنتجات المعدنية، والكيميائية، والعضوية، والأسمدة، ومصوغات الألومنيوم، واللدائن، وغيرها.

    واستقبل السوق السعودي، في نفس السنة، منتجات أمريكية، كالسيارات وأجزائها، والمركبات الجوية وأجزاءها، والأجهزة الطبية والبصرية والتصويرية، والآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها.

    انظر أيضا:

    مسؤولون يهود...وثيقة مسربة تكشف كواليس زيارة ولي العهد
    ولي العهد السعودي: أعتقد أن الإسلام اختطف على يد هذه الجماعات
    وكالة: ولي العهد يشعل صراعا أمريكيا بـ"تصريح مقلق"
    الكلمات الدلالية:
    الأمير محمد بن سلمان, الولايات المتحدة, المملكة, الاستثمار, ولي العهد, ترامب, السعودية, أمريكا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    طائر الفينيق ينبعث: المدن المدمرة التي أعيد بناؤها
    طيور الفينيق... المدن التي بعثت من جديد
    عهد التميمي - رمز صغير لصفعة كبيرة
    عهد التميمي - رمز صغير لصفعة كبيرة
    ما هي الدول التي طردت الدبلوماسيين الروس؟
    ما هي الدول التي طردت الدبلوماسيين الروس
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك