الرئيس اليمني يدعو المجتمع الدولي لمنع اعتداءات "الحوثيين" على السعودية

دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء إطلاق جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، صواريخ باليستية على العاصمة السعودية الرياض ومدن سعودية أخرى.

© AP Photo/ Hani Mohammed قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي في قصف لـ"أنصار الله"

صنعاء — سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من عدن والرياض، قال الرئيس هادي، خلال استقباله في الرياض، اليوم الأربعاء 28 مارس/ آذار، سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ماثيو تولر: "إن إطلاق صواريخ باليستية على العاصمة السعودية ومدن أخرى، يؤكد إرهاب المليشيات الانقلابية واستمرار دعم إيران لتلك المليشيات وانتهاكها القرارات الدولية".

وأردف الرئيس هادي: "على المجتمع الدولي أن يضع حدا للتدخلات الإيرانية في المنطقة وإلزامها بذلك".

من جهته، جدد السفير الأمريكي التأكيد على موقف بلاده الداعم لليمن والشرعية الدستورية، ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، الرافض للتدخلات الإيرانية في المنطقة.