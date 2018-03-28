مجلس الأمن القومي التركي: ينبغي إخراج الإرهابيين من منبج على الفور

أكد مجلس الأمن القومي التركي على ضرورة "إخراج الإرهابيين" من مدينة منبج، شمالي سوريا.

© AFP 2018/ تركيا تقيم قاعدة عسكرية قرب الحدود مع العراق

أنطاكيا — سبوتنيك . وقال المجلس في بيان " تركيا لن تتردد في القيام بالمبادرة في حال لم يتم إخراج الإرهابيين من منبج"، مشيرا "ينبغي إخراج الإرهابيين من منبج على الفور".

وأضاف "على العراق منع النشاطات الإرهابية في سنجار شمالي العراق وإلا ستمنعها تركيا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد سيطرة مسلحي "الجيش السوري الحر"، المدعوم من الجيش التركي، بشكل كامل على مركز مدينة عفرين السورية، قبل أن يعلن استعداد الجيش التركي لدخول سنجار في أية لحظة.

وطالب أردوغان الحكومة العراقية بتطهير سنجار من "المسحلين الأكراد"، وإلا فستضطر تركيا للتدخل.

وأعلن قائمقام قضاء سنجار، محما خليل، يوم الثلاثاء 27 مارس/ آذار، بدء انسحاب عناصر "حزب العمال الكردستاني" من القضاء بعد وصول الجيش العراقي.