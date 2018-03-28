الحكومة العراقية تستعد لتوقيع اتفاقية خاصة مع الأردن

أكد سعد الحديثي الناطق باسم المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، أن بلاده بصدد التوقيع على اتفاقية مع الأردن لضبط الحدود عقب انتهاء عمل اللجان الفنية المعنية.

© AFP 2018/ تركيا تقيم قاعدة عسكرية قرب الحدود مع العراق

وأوضح الحديثي، في تصريح لوكالة " سبوتنيك "، حول مضمون القرار الذي اتخذته الحكومة أمس بشأن مشروع اتفاقية لضبط الحدود مع الأردن، أن "القرار يتكون من شقين، الأول تفويض وزير الدفاع عرفان الحيالي بالتوقيع على الاتفاقية، والثاني توجيه وزارة الخارجية بتخويل الحيالي لإتمام الاتفاقية الخاصة بالجانب الأمني والاستخباري على طول الحدود مع الأردن ".

وعن موعد التوقيع على الاتفاقية الأمنية بين الجانبين العراقي والأردني، قال الحديثي إن "ذلك سيتم بعد انتهاء اللجان الفنية المعنية بين الجانبين من إتمام بنود الاتفاقية بشكل كامل".

وكان مجلس الوزراء العراقي قد صوت خلال جلسته أمس على تعديل القرار رقم 11 لسنة 2015 بشأن مشروع اتفاقية ضبط الحدود والتعاون الاستخباري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.