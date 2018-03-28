الأمم المتحدة: نزوح 80 ألف شخص من الغوطة الشرقية منذ 9 مارس

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن 80 ألف شخص نزحوا من الغوطة الشرقية منذ التاسع من آذار/ مارس، ووصل عدد منهم إلى حماة وشمال غربي سوريا.

نيويورك — سبوتنيك. وقال حق، خلال الإحاطة اليومية للصحفيين اليوم الأربعاء في نيويورك: "منذ التاسع من مارس، لقد نزح أكثر من 80 ألف شخص من الغوطة الشرقية في سوريا، وأكثر من 52 ألف منهم محميون في 9 مراكز جماعية في ريف دمشق حيث يتم تزويدهم بإمدادات الطوارئ والمساعدة الصحية".

© REUTERS/ Khalil Ashawi 54 مدرسة استمرت بالخدمات التعليمية خلال وجود المسلحين في الغوطة الشرقية

وأضاف "بالأمس، وصلت 100 حافلة على متنها 6 آلاف و768 شخصا من بينهم 45 حالة طبية إلى بلدة قلعة المضيق في ريف حماة الشمالي، وهناك 52 حافلة أخرى غادرت بلدة عربين على متنها 3 آلاف و241 شخصا من بينهم 11 حالة طبية وصلت إلى شمال غربي سوريا اليوم".

وشدد المتحدث على أن "أي إجلاء للمدنيين يجب أن يكون آمنا وطوعيا وإلى مكان يختارونه، كما أنه من الحتمي أن يتمتع جميع النازحين من خلال الاتفاقيات المحلية بحق العودة بمجرد أن تسمح الأوضاع بذلك".

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية تواصل تغطيتها المباشرة عبر الإنترنت لعملية خروج المدنيين من منطقة الغوطة الشرقية، وذلك بواسطة كاميرات المراقبة الموجودة في منطقتي ممري "مخيم الوافدين" و"عربين" الإنسانيين.

ويجري بث تحرك قافلة الحافلات التي تنقل العناصر المسلحة وعائلاتهم من بلدة عربين (الغوطة الشرقية) إلى محافظة إدلب. ويتم هذا البث عبر استخدام طائرة من دون طيار.