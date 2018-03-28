الأمم المتحدة: نزوح 80 ألف شخص من الغوطة الشرقية منذ 9 مارس

نيويورك — سبوتنيك. وقال حق، خلال الإحاطة اليومية للصحفيين اليوم الأربعاء في نيويورك: "منذ التاسع من مارس، لقد نزح أكثر من 80 ألف شخص من الغوطة الشرقية في سوريا، وأكثر من 52 ألف منهم محميون في 9 مراكز جماعية في ريف دمشق حيث يتم تزويدهم بإمدادات الطوارئ والمساعدة الصحية".
وشدد المتحدث على أن "أي إجلاء للمدنيين يجب أن يكون آمنا وطوعيا وإلى مكان يختارونه، كما أنه من الحتمي أن يتمتع جميع النازحين من خلال الاتفاقيات المحلية بحق العودة بمجرد أن تسمح الأوضاع بذلك".
يذكر أن وزارة الدفاع الروسية تواصل تغطيتها المباشرة عبر الإنترنت لعملية خروج المدنيين من منطقة الغوطة الشرقية، وذلك بواسطة كاميرات المراقبة الموجودة في منطقتي ممري "مخيم الوافدين" و"عربين" الإنسانيين.
ويجري بث تحرك قافلة الحافلات التي تنقل العناصر المسلحة وعائلاتهم من بلدة عربين (الغوطة الشرقية) إلى محافظة إدلب. ويتم هذا البث عبر استخدام طائرة من دون طيار.
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