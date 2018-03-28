البنتاغون: مقتل قيادي في "القاعدة" بضربة جوية في ليبيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، أن أحد الأفراد الذين قتلوا بغارة جوية أمريكية في ليبيا مطلع الأسبوع، كان مسؤولا كبيرا في تنظيم "القاعدة" ببلاد المغرب الإسلامي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، نفذت الضربة يوم السبت، وهي الأولى ضد عناصر القاعدة في ليبيا، وأودت بحياة "إرهابيين اثنين" في إطار جهود تهدف لحرمان المتشددين من ملاذ آمن في صحراء ليبيا الشاسعة.

© REUTERS/ Esam Omran Al-Fetori طيران مجهول يستهدف تجمعا لتنظيم "القاعدة" جنوب ليبيا

وكان الجيش أقر في وقت سابق بتنفيذ الضربة لكن لم يكشف عن أهدافها سوى اليوم.

وقال الجيش الأمريكي في بيان، إن موسى أبو داود، المسؤول الكبير في "القاعدة"، درب مجندين جدد في ليبيا على تنفيذ هجمات في المنطقة.

وذكرت قيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا "أنه وفر دعما لوجيستيا مهما وتمويلا وأسلحة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي الأمر الذي مكن التنظيم من تهديد ومهاجمة المصالح الأمريكية والغربية في المنطقة".

وضربت الغارة مشارف مدينة أوباري ونفذت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا والمتمركزة في طرابلس.