صورة عفوية للأمير محمد بن سلمان

أظهرت صورة التقطت لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عفويته، وذلك أثناء تواجده في أحد المقاهي الأمريكية الشهيرة.

وجمعت الصورة التي ظهر فيها الأمير محمد بن سلمان، بينه ورئيس "بلومبيرغ"، مايكل بلومبيرغ، ضمن جولة ولي العهد بالولايات المتحدة الأمريكية.

​ويقوم الأمير محمد بن سلمان، بزيارة إلى الولايات المتحدة، وزار أكثر من مدينة، وعقد لقاءات مع مختلف المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين لتعزيز الاستثمارات القادمة للسعودية، لتعزيز "رؤية 2030"، التي يستهدف منها تعزيز الاقتصاد بعيدا عن عائدات النفط، التي اعتمدت عليها المملكة لسنوات طويلة.