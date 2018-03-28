صورة عفوية للأمير محمد بن سلمان

وجمعت الصورة التي ظهر فيها الأمير محمد بن سلمان، بينه ورئيس "بلومبيرغ"، مايكل بلومبيرغ، ضمن جولة ولي العهد بالولايات المتحدة الأمريكية.
#ولي_العهد مع رئيس #بلومبيرج مايكل بلومبيرغ pic.twitter.com/OdjjnqEWcs— sooonews (@sooonews) March 28, 2018
ويقوم الأمير محمد بن سلمان، بزيارة إلى الولايات المتحدة، وزار أكثر من مدينة، وعقد لقاءات مع مختلف المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين لتعزيز الاستثمارات القادمة للسعودية، لتعزيز "رؤية 2030"، التي يستهدف منها تعزيز الاقتصاد بعيدا عن عائدات النفط، التي اعتمدت عليها المملكة لسنوات طويلة.
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