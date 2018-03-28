وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه اتهاما خطيرا للرئيس الفلسطيني

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أماط اللثام عن وجهه الحقيقي بعد أن نشر اليوم أن السلطة استأنفت صرف معاشات للإرهابيين الفلسطينيين".

© AP Photo/ Misha Japaridze إسرائيل تعلق على طرد الدبلوماسيين الروس

القدس — سبوتنيك . ونقل راديو "صوت إسرائيل" تصريحات ليبرمان التي وصف فيها الرئيس الفلسطيني عباس بـ"داعم للإرهاب".

وأكد ليبرمان، أن إسرائيل ستقوم وعلى جناح السرعة بخصم هذه المبالغ من الأموال التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب.

وقد نشر موقع "يديعوت آحرونوت" بعد ظهر اليوم الأربعاء، خبر مفاده أن السلطة رصدت للعام الجاري ميزانية ما يقدر بـ400 مليون دولار أمريكي للأسرى الأمنيين وعائلاتهم.

بدوره عقب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون بالقول إن "أبو مازن يكرس الملايين من الدولارات الملطخة بالدماء لتمويل أعمال قتل إسرائيليين بدلا من استخدامها لبناء المدارس".

ودعا السفير دانون المجتمع الدولي إلى "وقف تغذية الإرهاب الفلسطيني بأموال المساعدات الدولية".