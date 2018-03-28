رد فعل والد الفتاة ضحية فيديو الاغتصاب بالمغرب

وقال مصطفى لكعيشي، والد الفتاة لجريدة "هسبريس" المغربية، إنه لاحظ وزوجته، تغير سلوك ابنتهما طيلة الشهرين الماضيين، حيث تعاني من أعراض عدة كالامتناع عن الأكل والشرب والإحساس بالعياء، وكثرة التفكير، كما أنها باتت تفضل الجلوس بمفردها.
وشدد والد الفتاة على أنه "لو لم نكن في دولة قانون لقمت بأخذ حق ابنتي بيدي".
وكانت الفتاة في طريقها إلى منزلها بعد خروجها من المدرسة، إلا أن الشاب اعترض طريقها بالقرب من إحدى محطات البنزين ليقوم بفعلته بتوثيق من صديقه.
وتسبب الفيديو بحالة استياء كبير في الشارع المغربي، ويظهر الشاب وهو يمرغ الفتاة القاصر في الأرض؛ فيما يهم صديق له بتصوير الواقعة، دون أدنى تدخل.
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