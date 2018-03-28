رد فعل والد الفتاة ضحية فيديو الاغتصاب بالمغرب

استمعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش المغربية، للفتاة القاصر التي تعرضت لمحاولة اغتصاب بجماعة بوشان، بإقليم الرحامنة، رفقة أمها، فيما كلف النائب العام طبيبة نفسية برعايتها من أجل استعادة توازنها النفسي.

وقال مصطفى لكعيشي، والد الفتاة لجريدة "هسبريس" المغربية، إنه لاحظ وزوجته، تغير سلوك ابنتهما طيلة الشهرين الماضيين، حيث تعاني من أعراض عدة كالامتناع عن الأكل والشرب والإحساس بالعياء، وكثرة التفكير، كما أنها باتت تفضل الجلوس بمفردها.

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وأضاف والد الفتاة "الأسرة لم تكن على علم بذلك الحادث إلى أن حضر قائد الدرك الملكي بالمركز، وأخبرنا بما حدث وأطلعنا على الشريط الذي صور لابنتهما".

وشدد والد الفتاة على أنه "لو لم نكن في دولة قانون لقمت بأخذ حق ابنتي بيدي".

وكانت الفتاة في طريقها إلى منزلها بعد خروجها من المدرسة، إلا أن الشاب اعترض طريقها بالقرب من إحدى محطات البنزين ليقوم بفعلته بتوثيق من صديقه.

وتسبب الفيديو بحالة استياء كبير في الشارع المغربي، ويظهر الشاب وهو يمرغ الفتاة القاصر في الأرض؛ فيما يهم صديق له بتصوير الواقعة، دون أدنى تدخل.