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01:16 29 مارس/ آذار 2018
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    قطر

    خبير يجيب: هل تملك قطر سيطرة على "الخليج العربي"

    © REUTERS/ Issei Kato
    العالم العربي
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    تحتدم الأزمة بين قطر والبحرين والإمارات، هذه الأيام، بسبب ما تسميه كل دولة من الأصدقاء القدامى الثلاثة، انتهاكا لمجالها الجوي، أو انتهاكا لأمن مواطنيها.

    رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
    © REUTERS/ IBRAHEEM ABU MUSTAFA
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    فبينما تتهم الإمارات دولة قطر بأنها هددت أمن مواطنيها، الذين كانوا على متن طائرتين مدنيتين، من خلال اقتراب مقاتلات حربية قطرية منهما بشكل مبالغ فيه، ترد قطر باتهام البحرين، الضالعة في الأزمة، بأن طائرة حربية تابعة لها اخترقت مجالها الجوي فوق مياه الخليج.

    يقول الخبير الاستراتيجي المصري، الدكتور محمد عبدالحليم، إن قطر بالتأكيد لديها حقوق كبيرة وتاريخية لا يمكن إنكارها، على العكس تماما من تصريحات وزير الخارجية البحريني بأنها لا تملك سيطرة على مياه الخليج، فهي تمتد 160 كيلومتر شمالا في الخليج العربي.

    ويضيف عبدالحليم، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن قطر في الأساس، هي عبارة عن شبه جزيرة في منتصف الساحل الغربي للخليج العربي، حيث تتصل برا بالمملكة العربية السعودية، وتجاورها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وإيران.

    ويلفت الخبير الاستراتيجي، المتخصص في شؤون الخليج، إلى أن قطر تحدها من الجنوب المملكة العربية السعودية، وفي الشمال الخليج العربي وفي الشرق أيضا، أي أن الخليج يعد الأغلبية في حدودها جميعا، لذلك لا يجوز أن نقول إنها لا تملك السيطرة فيه، بل لها نصيب كبير يتجاوز البحرين نفسها، على الأقل لتأمين نفسها من كل الجهات.

    ويوضح عبدالحليم، وهو باحث في مركز الوطن العربي للدراسات الاستراتيجية، أن الخلاف الحالي بين البحرين والإمارات وقطر، لا يمكن اللجوء فيه إلى مثل هذه التصريحات، فكل الأطراف تدرك أنها تتجاوز، وإن صحت ادعاءات الجميع، فهم في حاجة إلى جلسة صلح، وليسوا في حاجة إلى تحكيم، لن يضيف جديدا إلى الأمر الواقع.

    وشدد الخبير الاستراتيجي، على أن دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على إحداث هذا التصالح، بعيدا عن أي ضغوطات دولية، سيتسبب فيها طول فترة الخصومة، وهو ما يجب أن تدركه كافة دول الخليج، أن قطر جزء لا يتجزأ من أمتهم، يجب ألا تخسره، وألا تدخله في خلافات من نوعية المياه الإقليمية والسيطرة وغيرها.

    من جانبه، علق المحلل السياسي القطري والأكاديمي الدكتور علي الهيل، على الأزمة الحالية بين كل من قطر والإمارات والبحرين، قائلاً إن "هناك تعمدا من الإمارات والبحرين التحرش بدولة قطر".

    وأضاف الأكاديمي القطري، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن التحرشات زادت في الفترة الأخيرة، بهدف إيجاد المبرر لجر دولة قطر إلى مواجهة عسكرية، ولكن هذه المحاولات غير مجدية.

    وأوضح المحلل السياسي القطري، أن التحرشات الإماراتية زادت خلال الشهرين الأخيرين، وكان أبرزها وأخطرها القبض على قارب صيد قطري، بعدما زعمت دولة الإمارات أنه دخل مياهها الإقليمية، بالمخالفة للحقيقة.

    وأكد الدكتور علي الهيل، على أن الأمور باتت واضحة الأن، فقد صرح مسؤول إماراتي أن رفع الحصار مرهون بتخلي قطر عن كأس العالم، وهو ما يمكن أن نعتبره "صبينة وتصرفات أطفال"، حسب وصفه، مضيفا "هم يهدفون من وراء جرجرة قطر لمواجهة لتعطيل مشاريع المونديال".

    واختتم الهيل تصريحاته، بالتأكيد على أن دولة قطر واعية لكل هذه المحاولات والأهداف الكامنة ورائها، لذلك نجدها ترفض تماما الانجرار وراء ما يتمنونه، حسب قوله.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    سيطرة, دراسات استراتيجية, حدود, مجلس التعاون الخليجي, محمد عبدالحليم, خبير إستراتيجي, السعودية, البحرين, الإمارات العربية المتحدة, قطر, الخليج العربي
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