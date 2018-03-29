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    مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

    مجلس الأمن الدولي يندد بهجمات "أنصار الله" الصاروخية على السعودية

    © REUTERS/ Lucas Jackson
    العالم العربي
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    ندد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء 28 مارس/آذار، بموجة هجمات صاروخية على السعودية شنتها جماعة أنصار الله "الحوثيون" في اليمن، وعبر المجلس عن قلقه الشديد إزاء تقارير عن انتهاك حظر للسلاح فرضته المنظمة الدولية على زعماء الحوثيين.

    صاروخ باليستي تطلقه أنصار الله في اليمن
    © REUTERS/ HANDOUT
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    وقالت القوات السعودية إنها أسقطت ثلاثة صواريخ فوق الرياض قبيل منتصف ليل الأحد، وسقط الحطام على منزل في العاصمة ما أسفر عن مقتل رجل مصري وإصابة شخصين آخرين، وأضافت القوات أنها دمرت صواريخ أخرى أطلقت باتجاه نجران وجازان وخميس مشيط في جنوب المملكة، بحسب رويترز.

    وعبر مجلس الأمن، الذي يضم 15 عضوا، في بيان عن قلقه إزاء تهديد الحوثيين بمواصلة تلك الهجمات في المنطقة، وتهدد هجمات يوم الأحد بتصعيد خطير في حرب أطلقت شرارة ما تعتبرها الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

    وقال البيان "عبر أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم الشديد إزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني في اليمن والتأثير الإنساني المدمر للصراع على المدنيين"، فيما لم يذكر بيان مجلس الأمن اليوم بالاسم من الذي ينتهك حظر السلاح.

    وكانت روسيا قد استخدمت حق النقض (الفيتو) في المجلس الشهر الماضي ضد محاولة غربية للتنديد بإيران متهمة إياها بالتقاعس عن منع وصول أسلحتها إلى أيدي الحوثيين، وتنفي إيران تزويد الحوثيين بالسلاح.

     

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    الكلمات الدلالية:
    تنديد, صواريخ باليستية, هجمات صاروخية, الحوثيين, مجلس الأمن, أعضاء مجلس الأمن, السعودية, اليمن
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