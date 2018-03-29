المبعوث الأممي إلى اليمن يلتقي عبدالملك الحوثي

التقى المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن مارتن غريفتث، مساء أمس الأربعاء، زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي.

وقال رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي، في تغريدة عبر حساب منسوب له على "تويتر": "في إطار تعزيز الفرص للدفع بعملية السلام وإيقاف العدوان وفك الحصار الجائر على بلدنا اليمن من قبل العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه التقى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالمبعوث الدولي للأمين العام للأمم المتحدة يوم الأربعاء ٢٨ مارس ٢٠١٨ ، والذي يزور اليمن حاليا".

في إطار تعزيز الفرص للدفع بعملية السلام وإيقاف العدوان وفك الحصار الجائر على بلدنا اليمن من قبل العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه إلتقى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالمبعوث الدولي للأمين العام للأمم المتحدة يوم الاربعاء ٢٨مارس ٢٠١٨والذي يزور اليمن حاليا — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 28, 2018​

ووصل، السبت الماضي، المبعوث الأممي إلى صنعاء مارتن غريفيثس، للقاء قيادات أنصار الله وقيادات سياسية أخرى في حزب المؤتمر للدفع بعملية سلام جديدة قد تجمع الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة بعد فشل مهمة المبعوثين السابقين إسماعيل ولد الشيخ وقبله جمال بن عمر. وقال غريفيثس، إن إيقاف الحرب والترتيبات السياسية لتحقيق السلام الشامل في اليمن هي أبرز أولوياته.