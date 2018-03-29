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    رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي

    الحوثي يرد على تصريحات محمد بن سلمان ويحذره

    Alkhaleejaffaris.me
    العالم العربي
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    طالبت جماعة "أنصار الله" في اليمن، كل دول العالم بوقف تزويد السعودية والإمارات بالسلاح، مؤكدة أن كل ما تم شراؤه يتم به قتل الشعب اليمني.

    محمد بن سلمان في أمريكا
    © AP Photo/ Cliff Owen
    ابن سلمان يعلق على هجمات "أنصار الله" ويتحدث عن "رصاصة إيرانية في الرأس"
    وقال رئيس اللجنة الثورية العليا في صنعاء، محمد علي الحوثي، على حساب منسوب له عبر "تويتر": "إن إخراج اليمن من أسوء كارثة إنسانية وإعادة السلام وسرعة توقف العدوان يتطلب البدء بإيقاف تزويد السلاح".

    ورداً على تصريحات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والتي اعتبر فيها الهجوم الصاروخي الأخير لجماعة "أنصار الله" على السعودية "دليل على ضعفهم"، وصف الحوثي ابن سلمان بالـ"واهم"، وقال: "هل تصريحات محمد بن سلمان قناعة، أم تسويق لانفتاحه الذي يعمل على إيصال حداثيته للأنظمة الأجنبية للقبول به كالرجل السعودي الأول المعتدل".

    ووجه رئيس اللجنة الثورية العليا رسالة إلى محمد بن سلمان، محذراً إياه مما وصفه "بذرة الانقسامات الداخلية"، قائلاً: "الانقسامات لا تكون إلا لمن يشروا بالمال، أما من باعوا أنفسهم لله ولشعبهم فأنت واهم  يا محمد بن سلمان، بل نحذرك نحن من الانقسامات الداخلية التي أصبحت قاب قوسين، وسيعلم العالم حين ذاك أنك فشلت مرتين، مرة بفشل هدفك في اليمن، ومرة أخرى بما حذرناك منه، وعندها لا تغني عنك ما قدمت لترامب بتدمير شعبك".

    وختم الحوثي تغريداته بالتأكيد على استعداد جماعة "أنصار الله" العودة لطاولة الحوار وتشكيل لجنة مصالحة وطنية والاحتكام لصندوق الانتخابات لانتخاب رئيس وبرلمان يمثل كل القوى في اليمن، بالإضافة إلى وضع ضمانات دولية ببدء إعادة الإعمار ومنع أي اعتداء من دول أجنبية على اليمن وإطلاق المعتقلين ووضع أي ملف مختلف عليه للاستفتاء.

    ​وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كشف عن أساليب جديدة تستخدمها المملكة لإنهاء حرب اليمن، معتبراً الهجوم الصاروخي الأخير لجماعة "أنصار الله" على السعودية "دليل على ضعفهم". وقال ابن سلمان، في مقابلة مع مجموعة من رؤساء التحرير والإعلاميين لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أجريت خلال زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، إن "جماعة الحوثي، التي سيطرت عام 2014 على العاصمة اليمنية صنعاء، تواجه حاليا عزلة سياسية متزايدة".

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