اعتقال واليي الموصل والقيارة عند اجتماعهما جنوبي المدينة

افاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الخميس، بأن قوة أمنية اعتقلت واليا الموصل والقيارة بعملية نوعية عند اجتماعهما في قرية بناحية القيارة جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لـ "السومرية نيوز"، إن "قوة مشتركة تمكنت وبعملية نوعية من اعتقال واليا الموصل والقيارة بعملية نوعية نفذت بقرية المهانة التابعة لناحية القيارة (45 كم جنوب نينوى)"، مبيناً أن "عملية الاعتقال نفذت أثناء عقدهم اجتماعاً في القرية".

© REUTERS/ ALAA AL-MARJANI مبادرة إماراتية بشأن إعادة إعمار جامع النوري ومنارة الحدباء في الموصل

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، أن "عملية الاعتقال جاءت على خلفية معلومات استخبارية دقيقة"، مشيرا إلى أن "المعتقلين هما رهن الاعتقال والتحقيق".

يذكر أن القوات الأمنية تقوم بين فترة وأخرى بعمليات اعتقال لعناصر تنظيم "داعش" في مناطق متفرقة من البلاد، حيث تتم تلك العمليات بناء على معلومات استخبارية دقيقة.

وأعلنت القوات العراقية تحرير الموصل بالكامل، أوائل تموز/يوليو الماضي، بعد أكثر من ثمانية أشهر من المعارك.