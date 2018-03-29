اعتقال واليي الموصل والقيارة عند اجتماعهما جنوبي المدينة

وقال المصدر لـ "السومرية نيوز"، إن "قوة مشتركة تمكنت وبعملية نوعية من اعتقال واليا الموصل والقيارة بعملية نوعية نفذت بقرية المهانة التابعة لناحية القيارة (45 كم جنوب نينوى)"، مبيناً أن "عملية الاعتقال نفذت أثناء عقدهم اجتماعاً في القرية".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، أن "عملية الاعتقال جاءت على خلفية معلومات استخبارية دقيقة"، مشيرا إلى أن "المعتقلين هما رهن الاعتقال والتحقيق".
يذكر أن القوات الأمنية تقوم بين فترة وأخرى بعمليات اعتقال لعناصر تنظيم "داعش" في مناطق متفرقة من البلاد، حيث تتم تلك العمليات بناء على معلومات استخبارية دقيقة.
وأعلنت القوات العراقية تحرير الموصل بالكامل، أوائل تموز/يوليو الماضي، بعد أكثر من ثمانية أشهر من المعارك.
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