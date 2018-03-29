قطر تتدخل بعد قرار ولي العهد السعودي

© REUTERS/ MURAD SEZER أول تعليق تركي على حظر إم بي سي لمسلسلاتها

وقالت صحيفة "لاكسبريسيون" الناطقة بالفرنسية إن قطر تستعد لتقديم يد العون للمسلسلات التركية التي تعاني هذه الفترة، بعد قرار مجموعة "إم بي سي" السعودية وقف عرضها، على خلفية الأزمة الخليجية.

وذكرت الصحيفة، في تقرير صحفي، أن قرار "إم بي سي" إيقاف بث المسلسلات التركية منذ أول مارس/ آذار الجاري، خلق ارتباكاً لصناع هذه المسلسلات. وأوضحت أن المسلسلات التركية، جمعت 250 مليون دولار عام 2015، وأنهم أعربوا عن أملهم أن تصل الأرباح في 2023 إلى مليار دولار، حسبما أفاد مصدر للصحيفة.

وأشارت "لاكسبريسيون"، إلى أنه في 13 مارس/ آذار، أكدت تقارير أن وسائل الإعلام الكردية ستوقف أيضاً بث هذه المسلسلات، احتجاجاً على الهجمات التركية على منطقة عفرين شمالي سوريا.

وبينت الصحيفة أنه في الوقت الذي اتجه اتحاد منتجي التلفزيون والسينما التركية إلى "الخطة ب" التي تشمل تصدير الأعمال إلى أمريكا الجنوبية، عثر الأتراك أيضاً على بديل، وهو بيع المسلسلات التركية المدبلجة بالعربية إلى قطر. وأكدت أنه سيتم عرض بعض المسلسلات الرئيسة هذا العام باللغة العربية على القنوات القطرية بداية من "بي إن سبورت" وحتى تلفزيون قطر.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قالت إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان طلب إيقاف عرض الدراما التركية على قنوات "mbc"، لأنه أراد إرسال رسالة سياسية إلى تركيا.