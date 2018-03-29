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14:27 29 مارس/ آذار 2018
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    تركي المالكي

    التحالف العربي يكشف موقع تهريب الصواريخ إلى "أنصار الله"

    © REUTERS/ FAISAL AL NASSER
    العالم العربي
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    الموضوع:
    "أنصار الله" تستهدف السعودية بصواريخ بالستية (39)
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    أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أن منهجية إيران تعتمد على نفي أعمالها العدائية في المنطقة، كاشفا عن مصدر تهريب الأسلحة إلى جماعة "أنصار الله" في اليمن.

    رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي
    Alkhaleejaffaris.me
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    وقال المتحدث الرسمي للتحالف العربي العقيد تركي المالكي، في حوار مع قناة الـ CNN الأمريكية، إنه "تم تقديم الأدلة التي تثبت للعالم أن إيران متورطة في دعم الحوثيين"، مؤكداً  أن "صواريخ الحوثيين يبدأ تهريبها من الضاحية الجنوبية في لبنان، وأن ميناء الحديدة هو النقطة الرئيسية لتهريب الصواريخ".

    وفي رده على سؤال حول كيفية تهريب هذه الصواريخ إلى داخل اليمن، أوضح العقيد المالكي أن تهريب الصواريخ لم يبدأ من إيران، بل من الضاحية الجنوبية في بيروت، حيث تم نقلها عبر سوريا، إلى إيران ومن ثم تم إرسالها عن طريق البحر بواسطة ما يسمى القارب الأم، أو السفينة الأم، إلى اليمن، موضحاً أن ميناء الحديدة أصبح النقطة الرئيسية لتهريب الصواريخ الباليستية وغيرها من الأسلحة إلى اليمن.

    ودلل العقيد المالكي، على ذلك باحتجاز البحرية الأمريكية والأسترالية والفرنسية لعدد من السفن المحملة بالأسلحة وهي في طريقها إلى اليمن، مما يثبت انتهاك النظام الإيراني لقراري الأمم المتحدة 2216 و2231.

    وفي إجابة عن سؤال آخر عن شراء المملكة للأسلحة الأمريكية، قال المالكي: "إننا نستخدم هذه الأسلحة للدفاع عن وطننا ومواجهة الإرهاب الحوثي وحفظ أمن المنطقة من أطماع إيران"، مؤكداً أن للمملكة الحق في الرد بالطريقة الملائمة وفي الوقت المناسب على تهديد أمنها بالصواريخ التي يطلقها الحوثيون بدعم من إيران على مدن المملكة بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

    كما أكد المتحدث الرسمي، أن "التحالف الذي تقوده السعودية لا يبحث عن استراتيجية للخروج من اليمن، وأن دخول الحرب لم يكن خيارا حيث تم التدخل العسكري بناء على طلب الرئيس عبدربه منصور هادي، مشدداً على أن هدف العمليات العسكرية واضح وهو إعادة الحكومة الشرعية اليمنية والمعترف بها لدى المجتمع الدولي".

    وأكد العقيد الركن تركي المالكي: "إمكانية الوصول إلى حل سياسي استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة، ولكن الحوثي يقوم بإعاقة الحل السياسي، وعليه فإنه ينبغي على الحوثيين تغليب مصالح الشعب اليمني لا مصالحهم الشخصية، كما أن عليهم إنهاء التعاون والعلاقة مع الحكومة الإيرانية إذا ما أرادوا تحقيق استقرار اليمن".

    وكانت وزارة الخارجية الإيرانية نفت الاتهامات التي وجهتها السعودية لإيران بشأن مسؤولية الأخيرة عن إطلاق جماعة "أنصار الله" في اليمن عددًا من الصواريخ الباليستية على عدة مدن سعودية.

    الموضوع:
    "أنصار الله" تستهدف السعودية بصواريخ بالستية (39)

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