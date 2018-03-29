تسجيل
16:42 29 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    البحرين

    النائب الأول لرئيس مجلس نواب البحرين: نسعى ليكون وجود قطاع التجارة الروسي أكبر في البحرين

    Flyingway.com
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني، علي العرادي، عن أمله بأن يكون للقطاع التجاري الروسي في البحرين وجود أكبر، لأن الميزان التجاري هو مؤشر لمدى عمق العلاقات بين أي بلدين.

    مدينة موسكو
    © Sputnik. Anton Denisov
    وزير دفاع البحرين يشارك في مؤتمر موسكو للأمن والدفاع
    سبوتنيك. وقال العرادي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أهداف الزيارة هي تعزيز العلاقات البرلمانية البحرينية الروسية، وكذلك التركيز على ملفات بعينها، وارتأينا أن نركز أكثر على الملفات الاقتصادية والتجارية لأننا نعتقد أن الميزان التجاري بين الدول أصبح هو المؤشر لمدى عمق العلاقات بين أي بلدين.

    نحن في السلطة التشريعية وددنا أن يكون لروسيا وللقطاع التجاري الروسي والاستثماري في البحرين وجود أكبر".

    يزور وفد برلماني بحريني رفيع المستوى برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، علي العرادي، العاصمة الروسية، بناء على دعوة رسمية من مجلس الدوما الروسي لمناقشة سبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات البرلمانية والسياسية والاقتصادية،

    وذلك عبر اجتماع لجنة الصداقة البرلمانية بين البلدين، ولقاءات أخرى مع النواب والمسؤولين الروس، ويضم الوفد البحريني النواب ناصر القصير ومحمد الجودر، أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية بين روسيا الاتحادية ومملكة البحرين.

    النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني، علي العرادي
    © Sputnik.
    النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني، علي العرادي

    وأضاف النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحرين، أن "منطقة منظومة مجلس التعاون والمنطقة العربية والعالم أيضا يمرون بأزمة اقتصادية، والبحرين الآن تجاوزت هذه الأزمة، ولكن أعتقد بأنها أوجدت لدينا تساؤلا، لماذا لا نفتح الأبواب أكثر، ولماذا لا نكون منفتحين

    أكثر على دول عظمى لها تجربة في هذا الجانب، وأعتقد أن روسيا أولها، ونحن غير راضين عن الميزان التجاري ونسعى لأن يكون أكبر".

    وأوضح العرادي: "السلطة التشريعية لا تعنى في التوقيع [ الاتفاقيات]، التوقيع دائما يكون بين السلطتين التنفيذيتين، ولكن لنا الدور الأساسي في الدفع ووضع أطر للتعاون لشكل هذه الاتفاقات كيف ستكون… لذلك نحن نعتبر أنفسنا من يفتح الأبواب، ويوجد هذه العلاقات

    ويعززها ويطورها، والتوقيع يتم بين السلطتين التنفيذيتين".

    وأشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني إلى وجود "اتفاقية أقرت في جلسة الأمس بين البحرين وروسيا، وتأتي ضمن اتفاقيات عديدة ثنائية موجودة، وهذه الاتفاقية لها علاقة بالازدواج الضريبي، وقد سبق لنا كذلك أن وقعنا اتفاقيات أخرى متعلقة بتبادل تسليم

    المحكومين وغيرها من الاتفاقيات الهامة".

    البحرين
    Flyingway.com
    نائب رئيس مجلس نواب البحرين: ضبط الانفلات الإلكتروني مطلوب

    وأكد العرادي أن "هناك مجموعة كبيرة من المشاريع الاستراتيجية موجودة في البحرين، نأمل بأن يكون لروسيا دور كبير في هذه المشاريع، وبنفس الوقت… نتمنى أن تكون مملكة البحرين وجهة ليس فقط اقتصادية واستثمارية لروسيا ولكن ووجهة سياحية"، مشددا

    على أن البحرين تعتبر بوابة إلى دول مجلس التعاون، لأن لديها نظام اقتصادي واستثماري متطور وموقع جغرافي متطور، ولأننا في مملكة البحرين كجزيرة مشهود لها بالتسامح".

    وأشاد العرادي بالعلاقة "القديمة والمتينة " مع روسيا التي "تقف دائما مع القضايا التي تطرحها البحرين، وأقرب مثال على ذلك، قبل أمس قدمنا في الاتحاد البرلماني الدولي مشروع قرار خاص بفلسطين وتحديدا بمدينة القدس، كبند مستقل من البنود الطارئة لاتحاد البرلمان

    الدولي في جنيف بدورته 138 وكان الوفد الروسي من أكبر الداعمين لهذا المشروع، والذي مرر وتم التصويت عليه الآن، وسيتم إقراره الآن، فالمواقف السياسية موجودة وراسخة".

     وتوصف العلاقات بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بالمتميزة والمتطورة في شتى المجالات، وشهدت العلاقات بين البلدين توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، كان بينها التوقيع، في 2 نيسان/أبريل 2017، على اتفاقية للتعاون بين جامعتي البحرين و"موسكو الحكومية

    للعلاقات الدولية؛ كما أقر الملك البحريني، في 4 نيسان/أبريل 2017، اتفاقية مع روسيا تسمح بنقل المساجين بين البلدين.

    وأعلنت البحرين، في 13 كانون الأول/ديسمبر 2017، أن العلاقات البحرينية — الروسية تشهد تطوراً مستمراً يترجم مدى حرص قيادتي البلدين الصديقين على تعزيز مجالات التعاون الثنائي بالشكل الذي يلبي المصالح المشتركة.

    انظر أيضا:

    البحرين تشتكي قطر لمنظمة الطيران المدني الدولي
    أول تعليق من البحرين على تصريحات محمد بن سلمان حول إيران
    الكلمات الدلالية:
    علاقات البحرين الخارجية, البحرين, روسيا اليوم, علاقات استراتيجية, علاقات, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    طائر الفينيق ينبعث: المدن المدمرة التي أعيد بناؤها
    طيور الفينيق... المدن التي بعثت من جديد
    القضار الأمريكي يرفض طلب السعودية إسقاط دعوى تتهمها بالتخطيط لـ11 سبتمبر
    شراء الأسلحة الأمريكية لا يعني إسقاط قانون "جاستا"
    ما هي الدول التي طردت الدبلوماسيين الروس؟
    ما هي الدول التي طردت الدبلوماسيين الروس
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك