تسجيل
19:43 29 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    مقاتل الأمس... رسام اليوم شاب سوري ينتصر لثقافة الحياة

    جندي الأمس رسام اليوم... شاب سوري ينتصر لثقافة الحياة

    © Sputnik. Siraj Saeed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 30

    تذهلك رسوماته، وتأسرك التفاصيل الدقيقة التي يرسم بها شخصياته، وفي غمرة ذهولك، يفاجئك نسيم، المقاتل السابق في الجيش العربي السّوري بأنّه يرسم بيسراه، اليد التي درّبها وعلّمها أبجديّة عشقه للرسم، بعد أن أصاب رصاص الإرهاب الأسود يده اليمنى، وأقعدها عن معانقة أقلام الرصاص، وحتى الكلاشينكوف.

    مهندس سوري شاب يصنع بندقية كهرومغناطيسية
    © Sputnik. Muhammad Najm
    بمكونات من اختراعه... مهندس سوري شاب يصنع بندقية كهرومغناطيسية
    سبوتنيك. في ريف جبلة، المدينة الساحليّة الوادعة على شاطئ المتوسط، (جنوب شرقي اللاذقية)، زرنا الشاب نسيم الإبراهـيم في منزله.

    هنا في هذه البيئة الريفيّة العذبة، حيث خضرة الأرض تعانق زرقة السماء وزرقة المتوسط، بدأت موهبة نسيم مبكرة منذ كان في الصف الثاني الابتدائي.

    يقول نسيم: "في تلك الفترة كنت أنقل مواضيع رسوماتي من القصص والكتب المدرسية، ومن دون أي اهتمام أو متابعة بقيتُ على هذا الحال حتى دخولي المدرسة الصناعية اختصاص (تكييف وتبريد)، هناك تعلّمت الرسم الصناعي ومبادئ الرّسم ثلاثي الأبعاد، تلك الدراسة أعطتني الدقة في التفاصيل ومعرفة الأبعاد بشكل صحيح، حتى أصبحت الآن ومن النظر فقط أعرف الأبعاد المناسبة والصحيحة لرسوماتي".

    مقاتل الأمس... رسام اليوم شاب سوري ينتصر لثقافة الحياة
    © Sputnik. Siraj Saeed
    مقاتل الأمس... رسام اليوم شاب سوري ينتصر لثقافة الحياة

    مع بداية الأزمة السورية عام 2011، التحق نسيم بالجيش العربي السوري، وقاتل في عدّة مدن ومناطق، ليستقر به المطاف على جبهات مدينة حلب.

    هناك عاد إلى هوايته المفضلة، حيث أصبحت أدوات الرسم البسيطة وبندقية الكلاشينكوف جزءا لا يتجزأ من حياته وكيانه.

    ما بين المعركة والأخرى، وعلى السواتر الترابية الفاصلة بينه وبين الإرهابيين، كان نسيم يرسم ما يطلبه رفاقه من رسومات لهم ولأحبّتهم، بالإضافة إلى صور للأمكنة التي كان يحارب فيها.

    لاعب التايكوندو السوري عبد الله سقاطي
    © Sputnik.
    بالصور... شاب سوري يدخل موسوعة "غينيس" والسبب هو "بروس لي"
    ويكمل نسيم: "أواسط العام 2014، وفي إحدى المعارك في منطقة تعرف بــ "الأرض الحمراء" قرب مطار النيرب العسكري في حلب، أثناء تقدمي على رأس مجموعة اقتحام لاستعادة إحدى القرى، أُصِبت بثلاث طلقات، في كل من يدي اليمنى وخاصرتي ورجلي اليمنى، أدّت إلى أضرار بليغة على أعصاب اليد بالإضافة إلى تفتت عظم الفخذ بشكل كبير. على إثر تلك الإصابة بقيت حبيس الفراش لمدة عام كامل، مع فقدان القدرة على تحريك أصابع اليد اليمنى، ليتم لاحقا تسريحي من الجيش بداية العام 2015".

    هذه المرحلة كانت حاسمة في تقرير مصير نسيم ومستقبله، فالإصابة قوية والأضرار الناجمة عنها جعلت الجميع يتوقّع استحالة عودته للمشي مرة أخرى، فكيف باستعادة القدرة على الرسم، الموهبة الأحب على قلب نسيم وروحه. خلال تلك الفترة تملكته أحاسيس الحسرة والألم، فكيف يمكن أن يقضي ما تبقى من عمره عاجزاً وغير قادر على استعمال القلم وترجمة شغفه وعشقه للرسم.

    يقول نسيم: "قبل أن ألتحق بالجيش وأثناء دراستي، كنت أعمل في البناء وصب الإسمنت، الأمر الذي منحني بنية جسدية قوية ومتماسكة، ساعدتني وخلال عام على الوقوف والسير على قدمي مرة أخرى. بعدها حاولت الرسم بيدي اليمنى (المصابة)، لكن كان الأمر صعبا في ظل الضرر الكبير في الأعصاب، وعند استحالة العودة إلى الرسم بيدي اليمنى قررت المحاولة باليسرى. كان الأمر صعباً في البداية، لكن وبعد أربع أو خمس محاولات بدأت يدي الاعتياد على القلم، وأصبحت مع كل لوحة جديدة أكثر دقة وقدرة على نقل تصوراتي وأفكاري إلى الورق، حتى وصلت اليوم إلى مرحلة من الدقة تفوق ما كنت أرسمه بيدي اليمنى".

    يجيد نسيم رسم الوجوه (البروتريهات)، ويستهويه الغوص في تفاصيلها وأعماقها، كما تستهويه وجوه الشيوخ وتجاعيدها العميقة.

    • مقاتل الأمس... رسّام اليوم شاب سوري ينتصر لثقافة الحياة
      مقاتل الأمس... رسّام اليوم شاب سوري ينتصر لثقافة الحياة
      © Sputnik. Siraj Saeed
    • مقاتل الأمس... رسام اليوم شاب سوري ينتصر لثقافة الحياة
      مقاتل الأمس... رسام اليوم شاب سوري ينتصر لثقافة الحياة
      © Sputnik. Siraj Saeed
    • مقاتل الأمس... رسام اليوم شاب سوري ينتصر لثقافة الحياة
      مقاتل الأمس... رسام اليوم شاب سوري ينتصر لثقافة الحياة
      © Sputnik. Siraj Saeed
    • مقاتل الأمس... رسام اليوم شاب سوري ينتصر لثقافة الحياة
      مقاتل الأمس... رسام اليوم شاب سوري ينتصر لثقافة الحياة
      © Sputnik. Siraj Saeed
    • مقاتل الأمس... رسام اليوم شاب سوري ينتصر لثقافة الحياة
      مقاتل الأمس... رسام اليوم شاب سوري ينتصر لثقافة الحياة
      © Sputnik. Siraj Saeed
    1 / 5
    © Sputnik. Siraj Saeed
    مقاتل الأمس... رسّام اليوم شاب سوري ينتصر لثقافة الحياة

    وعن لوحة السفير الدكتور بشار الجعفري يتحدث نسيم: "منذ فترة كنت أتابع كلمة لمندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري، أعجبتني كلماته واستهزاؤه بمندوبي دول العدوان على سوريا. قررت يومها أن أرسم هذه الشخصية الرائعة صاحبة المواقف الوطنية العظيمة، وحين الانتهاء منها كانت من أجمل رسوماتي وأحبها على قلبي، ولشدة سعادتي تلقيت مؤخرا اتصالاً من سعادة السفير الجعفري الذي غمرني بمحبته وامتنانه كما وعدني بلقائه حين عودته إلى سوريا قريباً".

    يرسم نسيم لوحاته بأدوات بسيطة وأشبه بالبدائية، مع انعدام القدرة المادية على شراء أدوات الرسم الاحترافية التي تمكنه من الانتقال بموهبته إلى صعيد الرسم بالألوان، وحتى الرسم ثلاثي الأبعاد الذي يجيده بشكل كبير. عصامية نسيم تمنعه من استخدام موهبته في تحصيل المال، فهو يقوم بالرسم لأصدقائه وإهدائهم لوحاته الخاصة دون أي مقابل. فهو يرى سعادته في إعجاب الآخرين بلوحاته واقتنائهم لها.

    بعيد لقائنا به، ولتقديره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومواقفه الداعمة والمؤيدة لسوريا، قرر نسيم إهداءنا لوحة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبالفعل تمكن من إنهائها خلال يومين فقط.

    مذهلون هم السوريون، رغم الحرب وويلاتها، إلا أنهم مصرّون على تخطي الصعاب وبذل العطاء وصولا إلى الإبداع…إنها ثقافة شعب… ثقافة حياة.

    انظر أيضا:

    سياسي سوري: تحريك الجيش لإسكات مصدر القذائف على دمشق "واجب وطني"
    بمكونات من اختراعه... مهندس سوري شاب يصنع بندقية كهرومغناطيسية
    نصر الله يكشف عن لقاء سعودي سوري سري وعرضين من العاهل السعودي
    خبير عسكري سوري يكشف خفايا اتفاقات دوما
    محلل سوري: خطأ الأكراد منع الجيش السوري وروسيا من التدخل
    خبير عسكري سوري: هدنة الغوطة "انتصارا" والروس يستحقون الشكر
    وزير سوري لـ"سبوتنيك": هذه رسالتي للأمهات وأخص أم الشهيد وأم الجندي
    الجيش الإسرائيلي يعترف بتدمير مفاعل نووي سوري عام 2007 (فيديو)
    الكلمات الدلالية:
    مطار النيرب, اليد اليسرى, الإبداع, الإرهابيين, رسام, مدرسة, حلب, الحرب, صور, وكالة سبوتنيك, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    طائر الفينيق ينبعث: المدن المدمرة التي أعيد بناؤها
    طيور الفينيق... المدن التي بعثت من جديد
    القضار الأمريكي يرفض طلب السعودية إسقاط دعوى تتهمها بالتخطيط لـ11 سبتمبر
    شراء الأسلحة الأمريكية لا يعني إسقاط قانون "جاستا"
    ما هي الدول التي طردت الدبلوماسيين الروس؟
    ما هي الدول التي طردت الدبلوماسيين الروس
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك